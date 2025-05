¿Y si este Kia llegase a Europa?

El Kia K4 Hatchback de 2025 se dejó ver en el Salón del Automóvil de Nueva York, y aunque de momento está pensado solo para el mercado americano, no se puede evitar imaginar lo bien que quedaría este compacto rodando por las calles de Zaragoza o Bilbao. Su diseño es de esos que te hacen girar la cabeza como la niña del exorcista: un frontal afilado con faros que parecen mirarte con actitud, tiradores traseros escondidos que le dan un aire limpio y una barra de luces LED de lado a lado en el portón trasero que es puro postureo moderno. Es 279 mm más corto que el sedán, lo que lo hace perfecto para maniobrar en nuestras ciudades, pero sin perder ese toque deportivo que tanto nos gusta.

Kia no tiene planes de traer este modelo a Europa por ahora, y es una lástima, porque su estilo sigue la línea “Opposites United” de la marca, que ya ha triunfado por aquí con coches como el EV6 o el EV9. Imagina este K4 Hatchback aparcado al lado de un Seat León o un Volkswagen Golf: con su moldura negra uniendo las ventanillas y la luneta trasera, y ese look atrevido, podría robarles más de un suspiro. Es un coche que parece hecho para conquistar a los europeos, que siempre estamos buscando algo práctico, pero con un diseño que no sea el típico de todos los días.

Tecnología y motores para dar guerra

Kia K4 Hatchback | Kia

El K4 Hatchback viene por dentro con un arsenal tecnológico que podría hacer temblar a los compactos europeos. Tiene una pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas y un cuadro digital del mismo tamaño, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, algo que aquí valoramos un montón porque nadie quiere estar peleándose con cables. También trae asientos calefactables, un sistema de sonido Harman Kardon y un asistente “Hey Kia” con IA que te sugiere rutas o responde preguntas. Si llegase a Europa, este nivel de equipamiento podría poner en aprietos a rivales como el Mazda3 o el Ford Focus, que son los que mandan en el segmento.

En cuanto a motores, el K4 ofrece un 2.0 atmosférico de 149 CV con una transmisión variable inteligente y un 1.6 turbo de 193 CV con caja automática de ocho velocidades para las versiones GT-Line. No están electrificados, lo que en Europa podría ser un problema con las normativas cada vez más duras, pero Kia podría adaptarlos con hibridación ligera o sacar una versión híbrida enchufable, como ya hace con otros modelos. Si lo trajeran con una opción electrificada, este K4 podría enfrentarse de tú a tú con el Peugeot 308 o el Opel Astra, y si el precio es competitivo (que en EE.UU. parece que sí), podría tener muchas papeletas para triunfar.

¿Un éxito en el Viejo Continente?

Kia K4 Hatchback | Kia

Si Kia se animara a traer el K4 Hatchback a Europa, podría dar la campanada. El segmento de los compactos sigue teniendo tirón por aquí, y este Kia mezcla un diseño moderno, tecnología a la última y un tamaño ideal para nuestras ciudades. Además, su maletero de 630 litros es un puntazo para los que quieren practicidad sin renunciar a un look deportivo. Podría ser una alternativa fresca a los clásicos europeos, y con la buena fama que Kia se ha ganado con modelos como el Ceed, no sería raro que se hiciera un hueco rápido.

Eso sí, para conquistar Europa, Kia tendría que electrificar su oferta y ajustar bien el precio para competir. Mientras tanto, nos toca soñar con verlo por nuestras carreteras, porque de momento este K4 se queda al otro lado del Atlántico.