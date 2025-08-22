Kia EV4: diseño valiente, ideas raras y mucha letra pequeña

Kia parece que quiere ponerlo todo patas arriba en el mundo de los coches eléctricos. El lanzamiento del EV4, con su estética tan peculiar, y las dos opciones que ofrece de carrocería y de mecánica no dejan indiferente a nadie por lo que prometen - sobre todo en el caso de la segunda. No se le puede negar a la marca coreana que no ha sido original ni creativa para sacarse de la manga un eléctrico así, pero el tiempo y el mercado dirán si ha sido demasiada frívola o, por el contrario, una adelantada a su tiempo. Dicho todo esto, veamos a grandes rasgos qué es lo que le caracteriza.

Formas cuadradas

Tanto en la carrocería hatchback como en la sedán, el Kia EV4 está predominado por las formas y líneas cuadradas que desprenden robustez, así como un futurismo que te traslada al mañana más lejano. Además, las llantas tienen un diseño triangular. En cualquier caso, en el diseño no acaba la originalidad. En su interior, el salpicadero acoge una gran pantalla panorámica de hasta 30 pulgadas gracias a la unión literal del cuadro de instrumentos digital y el sistema multimedia. "Nada de que vayan separadas como lo hacen casi todas las marcas", debieron pensar en la marca coreana antes de ponerse con ello. No son las únicas que tiene, ya que el climatizador automático tiene otra de cinco pulgadas.

Kia EV4 hatchback | Kia

Kia EV4 sedán | Kia

No obstante, llama la atención que la unidad sedán del Kia EV4, con las formas cuadradas ya comentadas que predominan en ella, tenga un coeficiente aerodinámico de tan sólo 0,23 Cx. Así las cosas, esto se puede explicar desde su influenciada zaga por los deportivos a través del concepto llamado "Cola Larga", integrando un spoiler dividido en dos partes que contribuye a ello. Por lo tanto, será muy interesante ponerse al volante de esta versión para comprobar de primera mano lo dinámica y ágil que es.

Mucha personalización

La variedad de acabados y de configuraciones mecánicas demuestran que la personalización es otra de las virtudes que puede presumir el Kia EV4. En concreto, hablamos de un motor de 204 CV de potencia que permite acelerar de 0 a 100 en 7,4 segundos (7,7 segundos en las versiones de autonomía extendida) y una velocidad punta de 170 km/h. El motor convive con una batería de 58,3 kWh que ofrece 430 kilómetros de autonomía en el sedán y 410 km en el hatchback.

Por si no te parece suficiente, también puedes elegir una opción Long Range de 81,4 kWh que dispara la autonomía hasta los 630 km en el sedán y los 590 km en el hatchback. Todas estas cifras, en ciclo combinado, en ciudad aumentan muchísimo, hasta el punto de superar los 700 kilómetros. La batería se puede recargar del 10 al 80% con un cargador rápido de corriente continua en apenas 30 minutos. Entre los acabados más altos tiene elementos premium a todas luces: asientos delanteros calefactables y ventilados, cámara 360º, asistente de voz con inteligencia artificial y tecnología de sonido Harman Kardon.

Si buscas un coche que te deje con la boca abierta y no tienes problema de presupuesto para conseguirlo, el Kia EV4 debe ser una opción que debes considerar seriamente.