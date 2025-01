Este coche va a contracorriente del futuro eléctrico que nos quieren vender, pero aun así sigue siendo uno de los mejores compactos que se pueden comprar

Hay marcas como Toyota que aún no se han subido con decisión al barco del coche eléctrico como pilar fundamental de la movilidad sostenible. No obstante, en el caso de la marca japonesa hay detrás un trabajo exquisito con la tecnología en general y la híbrida en particular. Si hablamos de lo primero, un buen ejemplo lo encarna el Toyota Yaris S Edition, que a pesar de no contar con versiones 100% eléctricas sigue manteniéndose como una opción a tener en cuenta para los conductores.

Funcionalidad y eficiencia

Si algo caracteriza a este vehículo es el sentido práctico de su diseño y las generosas cifras de consumo que ofrece. De esta forma, se puede apreciar el concepto "Big Small" marca de la casa: un tamaño contenido por fuera y un gran espacio en el habitáculo. Al mismo tiempo, el enfoque estético muestra a todas las líneas apuntando hacia la parrilla. Dicho esto, sus dimensiones son: 3,94 metros de largo, 1,75 metros de ancho y 1,47 metros de alto. A ellas hay que añadir una distancia de ejes de 2,56 metros.

En lo que respecta a la eficiencia que le caracteriza, y a pesar de que estamos hablando de una versión de combustión, el Toyota Yaris S Edition presume de un consumo de tan sólo 5 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Hay que indicar también que lleva a bordo un motor de gasolina de 125 CV de potencia asociado a una transmisión manual. Todo ello le sitúa como un vehículo ideal para el día a día en entornos urbanos.

Toyota Yaris | Toyota

Comodidad por dentro

En el interior del Toyota Yaris S Edition se observa un sistema multimedia liderado por una pantalla de 9 pulgadas, buenas calidades para su tapicería hecha de tela, así como para el pomo de la palanca de cambios de marcha con aluminio y cuero. Este último material también está en el revestimiento de su volante multifunción. No faltan tampoco las ayudas a la conducción y prestaciones de seguridad avanzadas, entre las que se encuentran: sistema de precolisión con detector de peatones y ciclistas, asistente de cambio de carril, control de crucero adaptativo, e-Call y avisador de frenada de emergencia (EBS).

Para acabar, en esa comodidad a bordo durante la conducción también tienen mucho que ver el climatizador manual, el sensor de luz y lluvia y el control inteligente de luces de carretera (AHB).

La oferta: disponible desde 18.020 €

Dicho todo esto, el Toyota Yaris S Edition se puede conseguir a un precio muy accesible de 18.020 eurossi optamos por la opción sujeta a financiación. Por el contrario, si preferimos pagarlo al contado la tasación se eleva ligeramente hasta los 18.970 €. Así que si buscáis un vehículo eficiente, tecnológico y práctico, quizá lo tengáis ahora mismo en vuestra pantalla.