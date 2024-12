Es el estandarte de la calidad/precio: este rival del Toyota Yaris es más grande, tiene más maletero, y cuesta 4.000 € menos

Si pensamos en un coche pequeño, seguro y que tenga una buena relación calidad precio, lo más probable es que una de las opciones que se nos pasen por la cabeza sea el Toyota Yaris. Y es que, efectivamente, es un coche con muy buenas prestaciones a un precio bastante contenido. Sin embargo, la lista no acaba ahí. Hay otros coches pequeños con buenas prestaciones y baratos que pueden ser buenas opciones, como el MG 3.

Este MG, al igual que el Toyota Yaris, es un coche compacto, pues su longitud total es de 4,11 metros. Concretamente es 17 centímetros más largo que el Yaris, pero la realidad es que sigue siendo un coche fácil de aparcar y ágil para callejear por la ciudad incluso por las calles más estrechas.

Además, el ser un poco más largo, también le proporciona más capacidad en el maletero, pues es de 293 litros. No es un maletero muy grande, esa es la verdad. Pero tenemos que recordar que es un coche que está más bien diseñado para conducirse por la ciudad, y para eso, nos guste o no, no es necesario mucho maletero. Eso sí, los asientos traseros se pueden abatir para aumentar la capacidad de almacenamiento, y eso es mucho más que suficiente para el equipaje de una pareja.

MG3 Hybrid: la revolución del año que llega de China | MG Motors

Es un coche de 5 plazas, pero como es de esperar, los tres pasajeros que viajen en la parte trasera no irán demasiado cómodos, ya que el asiento del medio es bastante estrecho. Pero como no es un coche familiar, el espacio trasero tampoco es demasiado relevante. Aún así, sigue contando con 5 puertas, para mayor comodidad de los pasajeros traseros.

Y otra de las cosas más relevantes de este coche y que lo hace ideal para la ciudad es que le corresponde la etiqueta ECO. Esta etiqueta brinda algunas ventajas a la hora de circular por ZBE. Esto es gracias a que es un coche híbrido no enchufable. Incorpora un motor gasolina de 1,5 litros y con uno eléctrico que combinados proporcionan una potencia de 195 CV.

Además, incluso su versión más básica ofrece un cuadro de mandos con una pantalla de 7 pulgadas para ver de forma clara toda la información relacionada con la conducción y un sistema de info-entretenimiento de 10,25 pulgadas donde podemos configurar nuestro sistema de navegación y poner nuestras playlists favoritas.

MG 3 híbrido | MG

Al igual que los Toyota, también cuenta con sistemas de asistencia a la conducción para aumentar la seguridad llamados MG Pilot, que incluye asistentes como el control de crucero adaptativo o la frenada automática de emergencia.

El precio del MG3 Hybrid+ en la versión Standard en el color Flare Red es de 16.490 euros. El precio incluye impuestos, transporte, promociones de la marca y descuentos ligados a financiación, sujeto a aprobación por Santander Consumer Finance. La oferta está disponible hasta el día 31 de diciembre de 2024. Además, incluye 7 años de garantía y un año de regalo de seguro a todo riesgo con franquicia de 300 euros a través de Mutua Madrileña. Aplicable a conductores de más de 26 años con carnet de hace más de dos años.