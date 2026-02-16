Es el compacto más codiciado, el Golf con sello premium de Audi, que ahora roza los 30.000 euros por tiempo limitado

Que un Audi A3 Sportback se acerque a los 30.000 euros no pasa muy a menudo, porque la marca cuida mucho sus precios y rara vez entra en guerras de descuentos. La campaña de marzo de 2026 deja la versión 30 TFSI Advanced de 116 CV en 30.629 euros frente a los 33.329 del PVP, y esa diferencia de 2.700 euros empieza a ser interesante para quien llevaba tiempo mirando el premium sin atreverse.

Un motor conocido y vestido con traje de gala

Debajo del capó hay un 1.5 TFSI de gasolina con 116 CV que comparte base técnica con el Volkswagen Golf y el Seat León, aunque Audi lo afina de manera diferente para que sea más suave y silencioso, que para eso es un Audi. Consume 5,0 litros a los cien según el WLTP y emite 114 gramos de CO2 por kilómetro, que son cifras muy correctas para un gasolina de este segmento. No es un coche pensado para emocionar en curvas, sino para ofrecer una conducción refinada donde todo funciona con precisión casi obsesiva, porque la dirección responde con suavidad, la insonorización está un escalón por encima de sus primos del grupo Volkswagen y el tacto general transmite una solidez que justifica parte del sobreprecio.

Audi A3 Allstreet | AUDI

El acabado Advanced trae de serie pantalla táctil, climatizador de dos zonas, faros LED y los asistentes de conducción obligatorios.

En carretera se siente un punto por encima de todo lo que cuesta menos de 30.000 euros, y eso se nota desde el primer kilómetro.

¿Qué te pide Audi para llegar a ese precio?

La oferta exige financiar a través de Volkswagen Bank con una entrada de unos 3.000 euros y 36 cuotas mensuales de aproximadamente 250 euros, mientras que la TAE se mueve entre el 8 y el 9 %.

Audi A3 TFSI | Audi

Si haces las cuentas, 36 cuotas de 250 euros suman 9.000 que junto a la entrada dan 12.000 en pagos directos, y el resto queda como cuota final. Conviene preguntar en el concesionario cuánto tendrás que poner encima de la mesa al terminar el contrato para quedarte el coche, porque esa cifra cambia mucho el cálculo y es la que nadie te cuenta en el primer presupuesto. La parte positiva es que lo normal es que te ofrezcan un buen descuento en la compra de tu próximo Audi.

La oferta caduca el 31 de marzo de 2026 y Audi no suele prorrogar estas campañas, así que quedan pocas semanas para decidir.

Merece la pena si buscas el prémium de verdad

La gran pregunta con el A3 tiene que ver con si compensa pagar entre 4.000 y 8.000 euros más que un compacto generalista por un coche que comparte plataforma y motor. En cifras de potencia y consumo las diferencias son mínimas, mientras que, en calidad percibida, insonorización y valor residual el A3 saca una ventaja clara. Si lo tuyo es un compacto con el que no quieras preocuparte de nada durante años, el A3 cumple ese papel mejor que la mayoría de los rivales, y la red de servicio de Audi en España funciona bien con planes de mantenimiento competitivos.

Audi A3 TFSI | Audi

Frente al Mercedes Clase A (que en oferta se va a más de 37.000 euros) el A3 resulta bastante más accesible y con unas prestaciones muy similares.

Para quien busque premium sin disparar el presupuesto a Plutón, es probablemente la mejor puerta de entrada al segmento ahora mismo, porque no hay otro compacto de marca premium por debajo de 31.000 euros con este nivel de acabado y refinamiento. Hay otras opciones, pero no son Audi.

Prémium con condiciones propias

El Audi A3 a 30.629 euros es una verdadera oportunidad para entrar en territorio premium, pero la TAE del 8-9 % y el cierre del 31 de marzo hacen que sea vital que te acerques a tu concesionario calculadora en mano. Quién sabe. Lo mismo sales con un verdadero giracuellos.