Probamos el Volkswagen T-Roc, rejuvenecido para aspirar a ser el más vendido de España

Esta nueva generación mide 4,3 metros y llega con faros Matrix LED unidos por una barra transversal. Y completando el diseño, en el centro, está el logotipo iluminado. Una solución que se repite en la trasera, con una tira LED iluminada que la recorre, con el logo como protagonista. Además, el portón tiene un toque coupé, con un spoiler que sale del techo y se prolonga hacia un maletero de 475 litros de capacidad.

Todo está integrado en un sistema de infoentretenimiento, con una pantalla táctil de 13 pulgadas. Y también tiene cámara visión 360º, Head-Up display y un mando giratorio OLED, para controlar diversas funciones.

Volkswagen T-Roc | CC

El nuevo T-Roc mantiene la esencia del modelo original, pero sube un escalón en diseño, digitalización y eficiencia. Se ha rejuvenecido para seguir dando la talla y aspirar de nuevo a ser el best-seller no solo de Volkswagen, sino del mercado español.

La gama de motores incluye dos versiones eTSI, Mild Hybrid, con potencias de 116 y 150 caballos, y consumos combinados de menos de 6 litros a los 100. Ambos con cambio DSG de siete marchas y la etiqueta ECO de la DGT. Próximamente habrá una versión Full Hybrid.

Interior Volkswagen T-Roc | CC

Es un buen candidato para los que buscan un coche versátil y tecnológicamente avanzado. Cuenta con sistemas como el aviso de apertura de puertas, que alerta si vienen otros vehículos al bajar; el cambio de carril de automático; o la capacidad de aparcar y desaparcar solo, en distancias de hasta 50 metros, por poner solo unos ejemplos.

Además, el nuevo T- Roc es un coche con un diseño que combina de forma muy elegante líneas limpias, robustas y deportividad, y ofrece un buen coeficiente aerodinámico, con una cifra de 0,29, que ayuda a reducir el consumo.