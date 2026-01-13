¿Pagaste 50.000€ por un coche de 30.000€? Este abogado te explica el truco de la financiación y cómo darle la vuelta

El abogado Xavi Abat (te sonará porque es muy famoso en Instagram y TikTok) acaba de destapar algo que muchos compradores descubren cuando ya es demasiado tarde: que esas ofertas "increíbles" de financiación que te venden en los concesionarios como si te estuvieran regalando el coche en realidad no son tan buenas, y que la realidad es mucho más dura, porque si no lees bien la letra pequeña, puedes acabar pagando 50.000 euros por un coche que al contado costaba 30.000. Es decir, palmando, más de 20.000 euros solo en intereses. 20.000 euros con los que podrías invertir en tu jubilación o comprarte un segundo coche.

El truco es siempre el mismo: Te enseñan un coche que al contado vale 30.000 euros y te dicen super formales: "Si lo financias te lo dejamos en 28.000", y mientras el boli del vendedor se mueve por el papel plasmando números, parece que te están haciendo un descuento de 2.000 euros solo por financiar y ser tan guapo. El problema está en lo que no te dicen tan claro: que ese descuento viene con una financiación a 10 años (120 meses) y un TAE del 8% o más.

Abat lo explica de forma brutal: tú aceptas la oferta pensando que sales ganando, empiezas a pagar cuotas de 400-500 euros al mes que parecen asumibles, y durante diez años vas soltando pasta sin darte cuenta. Pero cuando terminas, has desembolsado más de 50.000 euros por un coche que hoy vale 8.000 en el mercado de segunda mano.

Financiar un coche | PXFUEL

La letra pequeña tiene un impacto gigante

El descuento inicial solo se aplica si aceptas condiciones muy concretas: financiación a largo plazo (8-10 años) y el TAE que ellos te pongan, que suele rondar el 8%. Te venden la cuota mensual como algo razonable, y psicológicamente lo parece, pero los derriten la falsa ilusión como un polo pringoso en verano.

Abat deja claro que estos intereses no son técnicamente usura, pero que la forma de presentar la oferta puede rayar la publicidad engañosa porque te venden el precio financiado como "más barato" agarrándose a un tecnicismo. Sí, el coche es más barato, el servicio que te prestan para financiarlo, no.

Concesionario | Centímetros Cúbicos

El truco legal para quedarte el descuento sin pagar de más

Abat propone un método completamente legal en su vídeo que consiste en aceptar la financiación solo por el mínimo necesario para acceder al precio rebajado, mantener el crédito durante el plazo obligatorio (18-24 meses) y después amortizar el resto de golpe para evitar evitar pagar la mayoría de los intereses.

La clave está en leer muy bien las condiciones de cancelación anticipada antes de firmar, porque algunos contratos incluyen unas comisiones por amortización que pueden fastidiarte el plan, así que tienes que preguntar expresamente por esto. Si las condiciones son razonables, el truco funciona. Si no, no.

También puedes comparar con un préstamo personal de tu banco, porque a veces sale más barato pedir dinero al 5-6% en tu entidad habitual que aceptar la financiación del concesionario al 8%. Haz los números antes de decidir. Piensa que es un poco como cuando compras en AliExpress y el envío no va incluido pero la suma te sale más barata que en Amazon con el envío en el precio.

Concesionario | Freepick

No te dejes cegar por la cuota mensual

La advertencia de Abat es que hay que desconfiar de los descuentos que parecen demasiado buenos porque si te ofrecen el coche más barato financiado que al contado, algo huele mal. Lee toda la letra pequeña, calcula el coste total final sumando todas las cuotas, y pregunta por las condiciones de cancelación.

No te dejes cegar por la cuota mensual, que es el error más común: pensar "450 euros al mes lo puedo pagar" sin calcular que durante 120 meses son 54.000 euros en total. Siempre tienes que mirar el precio total que vas a pagar, no solo lo que pagas cada mes.

Al final, las financiaciones de los concesionarios son un negocio montado para que pagues mucho más de lo que crees. Calcula siempre cuánto pagas en total y recuerda que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente te están colando algo en la letra pequeña.