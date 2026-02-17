¿Adiós a la presión los neumáticos y los pinchazos? Así son las ruedas sin aire de Michelin

A los aficionados al baloncesto que se topen con este artículo no les llamará tanto la atención, porque esto ya se ha visto cuando Wilson presentó sus balones sin cámaras de aire. Solo que ahora esta tecnología se ha trasladado a la industria del automóvil de la mano de la empresa de neumáticos Michelin. ¿La movilidad le empieza a decir adiós a los pinchazos y los monitores de presión? Desde luego, esta propuesta supone un paso incipiente, pero paso al fin de cara a sus expectativas para el futuro.

Se llama Michelin Tweel y es, ni más ni menos, un neumático que no necesita aire en su interior. ¿Cómo luce? ¿De qué materiales se compone? ¿Estamos ante un concepto de neumático no comercializado o ya en funcionamiento? ¿Cuáles son su beneficios, además de los referidos a la presión y los pinchazos?

Lo primero a destacar es lo que revela en el nombre, porque, en realidad, no hablamos de un neumático, sino de una única pieza de rueda. Tire + Wheel. La goma es parte de un conjunto completo en el que se prescinde de la llanta por separado convencional. En su lugar, un eje rígido que se una a una banda de rodamiento exterior mediante radios flexibles fabricados con polirresina.

Michelin Tweel | Michelin

Michelin Tweel: beneficios y usos limitados

Con estas ruedas, el control de la presión y los contratiempos por pinchazos desaparecen, lo que optimiza el mantenimiento, pero es también llevando una banda de rodadura que duplica y hasta triplica la durabilidad en comparación con los neumáticos tradicionales, un motivo por el cual el Tweel propone mayor vida útil.

Acerca de su introducción al mercado, el Michelin Tweel no es un concepto de diseño, sino que ya es un producto comercializado, pero no para coches de calle, sino en sectores específicos. Si a la conducción por ciudad y carretera le depara unos neumáticos sin aire, este, al menos, no es el caso. Dado que los factores que hacen a la conducción en vehículos de turismo no posibilita su aplicación en éstos –altas velocidades, agarres laterales–, estas ruedas especiales limitan su uso a maquinarias, vehículos agrícolas, cortacéspedes y demás labores donde los terrenos podrían ocasionar problemas de llevarlos a cabo con llantas y neumáticos convencionales.

De esta manera, a los sectores involucrados no solo les significa ahorros de mantenimiento, sino también de tiempo. Y no son casuales la flexibilidad que los caracteriza y el compuesto de polirresina, ya que es lo que convierte al Michelin Tweel en una rueda capaz de soportar cargas y absorber impactos y, por lo tanto, en un ideal para destinarse a los trabajos complejos y pesados. Aunque también se ven en actividades deportivas: los carros de golf ya se sirven de sus beneficios.