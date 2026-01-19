El compacto europeo que baja de precio este enero con descuento brutal en concesionario

El Opel Corsa ya era un coche que molaba de por sí al ser compacto, ágil, moderno y contar con tecnología para aburrir a cualquiera, tanto en gasolina, híbrido o eléctrico, pero enero le ha puesto la guinda con unos descuentos que te dejarán con la mandíbula en el suelo y una financiación tan ligera que parece un chiste. Estamos hablando de unidades que hace un año costaban un ojo de la cara y que ahora se llevan desde 14.900 euros financiadas, con ayudas estatales que pueden hundir aún más el precio del eléctrico.

El eléctrico es la joya de la corona con sus hasta 406 kilómetros de autonomía y una carga rápida que pasa al 80% en media hora, y sin gastar un pastizal, porque la versión de entrada financiada se queda en 24.900 euros y puedes añadir ayudas hasta dejarlo a precio de saldo. Además, su etiqueta CERO de la DGT te abre todas las puertas, literal y figuradamente, para circular sin restricciones. Este es un utilitario que hace que cualquier eléctrico caro se vea como un ladrillo.

Si prefieres gasolina o híbrido (o si no tienes enchufe en casa), tampoco te vas a quejar, porque el Corsa gasolina más básico puede salir desde 14.900 euros financiado, y el híbrido desde 18.600 euros. Por ese dinero te llevas un coche moderno, seguro, tecnológico y con un comportamiento ágil que hace que los atascos sean soportables.

Opel Corsa | Opel

Tamaño utilitario, tecnología y confort de berlina

El Corsa tiene dentro todo lo que necesitas, además está a mano y tiene estilo. Hay una pantalla táctil de 10 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, instrumentación digital, comandos de voz que funcionan de verdad y unos acabados que no parecen de utilitario barato. Los asientos son cómodos y hay espacio suficiente para cuatro adultos y el maletero, aunque no rivalice con el Seat Ibiza, se abre a 1.081 litros si abatimos los asientos. Todo está pensado para que no tengas que pelearte con el coche cada vez que subes o bajas de él.

La seguridad no se queda atrás con el frenado automático de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril, el control de crucero adaptativo, la cámara 180º-360º y la alerta de fatiga que hacen que conducir sea casi un juego de niños. Este Corsa no es más que un coche bonito por fuera, y cumple con lo último en seguridad con la garantía y el soporte de Opel.

Además, el confort y los extras hacen que conducirlo sea un gustazo por su climatizador automático, la carga inalámbrica, los faros Intelli-Lux LED matriciales y los asientos opcionales AGR que dan sensación de coche grande y caro. Los descuentos agresivos son solamente este enero, así que si no aprovechas ahora, lo vas a lamentar, porque un Corsa completo, moderno y eléctrico al precio que antes parecía un utilitario básico es un lujo que no se repite todos los días.

Opel Corsa | Opel

Enero de 2026 es el mes de los precios salvajes

Los concesionarios están a saco con las ofertas y el resultado es un Corsa que si fuese más barato, te pagaría a ti por llevártelo. La financiación está disponibles desde los 99 euros al mes, y hay planes para autónomos y renting con mantenimiento incluido que hacen que un coche que antes costaba 20.000-27.000 euros pelado de equipamiento ahora te haga mirarlo con ojos golosos. Las unidades vuelan porque el coche es bonito, fiable, moderno y ahora barato hasta dar miedo.

Al final, la combinación de confort, tecnología, seguridad y comportamiento ágil convierte al Corsa en un coche divertido y que hace que la ciudad parezca más pequeña, y piensa que cada euro que ahorres al comprarlo este mes es un euro que puedes gastar en gasolina, tapas o escapadas de fin de semana.

Si alguna vez pensaste que un coche moderno y completo era un lujo o que como mucho, podrías comprar un coche chino, ya ves que enero de 2026 es tu momento. La oportunidad de llevarte un Corsa eléctrico, híbrido o gasolina, con todo lo que necesitas y a precio de escándalo, está ahí.