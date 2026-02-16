Este es el urbano eléctrico ha tumbado a todos como mejor coche para ciudad, y es pequeño, aunque no es el más barato del mundo

Moverse por el centro de Madrid o Barcelona ya no implica sacrificar la diversión ni el equipamiento de lujo. El Micra ha regresado convertido en un pequeño cohete eléctrico que combina agilidad extrema con tecnología que te hace la vida más fácil, y además lo consigue sin arruinarte en el proceso. Total que estamos ante un coche que redefine lo que puedes esperar por menos de 30.000 euros, porque los jueces de Carwow no se han dejado engañar por los nombres grandes y han premiado lo que realmente funciona en la ciudad.

¿Por qué ha ganado frente a todos?

El Micra ha arrasado en los premios gracias a su radio de giro de solo 10,3 metros, una cifra que lo convierte en el rey indiscutible de las calles estrechas donde otros urbanos necesitan maniobrar tres veces para dar la vuelta. Podrías aparcar en huecos imposibles sin sudar la gota gorda, y eso en una ciudad como Sevilla o Valencia marca la diferencia entre llegar tarde o a tiempo.

La autonomía también ha sido clave en la victoria del Nissan. La versión Long Range ofrece 415 kilómetros con una sola carga, lo que significa que podrías salir de fin de semana sin tener que buscar desesperadamente un punto de recarga cada dos por tres. Mientras tanto, la versión Standard Range se queda en 314 kilómetros, pero viene con un consumo ridículo de 14,4 kWh cada 100 kilómetros que te permitiría olvidarte del coste por kilómetro para siempre.

No hay duda de que el nuevo Micra eléctrico se basa en el Renault 5 E-Tech, pero tiene personalidad propia | Nissan

El precio es la tercera baza ganadora del Micra. Aunque el PVP oficial arranca en 29.100 euros, si lo compras a través de Carwow te sale por 28.291 euros gracias a un descuento medio de 1.480 euros que viene de serie. Vamos, que por menos de lo que cuesta un híbrido mediocre te llevas el mejor urbano eléctrico del mercado con etiqueta CERO y todas las ventajas que eso implica.

Lo que nadie se esperaba de un coche tan pequeño

Aunque el Micra mide menos de cuatro metros, los ingenieros de Nissan han logrado un habitáculo donde dos adultos pueden viajar atrás sin ir hechos un acordeón. Los asientos traseros están diseñados de forma inteligente para aprovechar cada centímetro disponible, así que podrías llevar a tus padres o amigos sin escuchar quejas sobre la falta de espacio.

El maletero de 277 litros es más aprovechable de lo que parece a simple vista, porque cuenta con un compartimento específico bajo el suelo donde guardar los cables de carga sin que se enreden con las bolsas de la compra. Mira, es uno de esos detalles que parecen tonterías pero que en el día a día te ahorran un montón de disgustos y maldiciones cada vez que abres el maletero.

La potencia disponible también sorprende para un urbano de este tamaño. La versión Standard Range ofrece 90 kW (122 CV), mientras que la Long Range sube hasta los 110 kW (150 CV), cifras más que suficientes para que puedas adelantar en autopista sin quedarte rezagado ni sufrir. Si lo tuyo es moverte rápido por la ciudad y escaparte de vez en cuando a la sierra, este eléctrico cumple de sobra en ambos escenarios.

Nissan Micra eleéctrico | Nissan

Un equipamiento que lo cambia todo

El acabado Tekna convierte al Micra en un pequeño salón de lujo que avergüenza a coches que cuestan el doble y que incluye llantas de 17 pulgadas, cámara de visión 360 grados con detector de objetos y el exclusivo sistema de sonido Bose Personal Plus, que tiene altavoces integrados directamente en el reposacabezas del conductor para una experiencia de audio inmersiva única en su clase.

Ya si fueses al acabado N-Connecta te llevarías el sistema de navegación NissanConnect y cristales oscurecidos, lo que te permitiría circular con estilo sin tener que pagar por el acabado más caro. Incluso el Acenta básico incluye pantalla de 7 pulgadas con conectividad total, así que no hay versión pobre ni recortada en la gama.

La conectividad y las ayudas a la conducción están al nivel de lo que esperarías en un coche del segmento superior. Podrías gestionar el climatizador desde el móvil antes de subir, programar la carga para aprovechar las horas valle de la luz y recibir alertas si alguien se acerca demasiado mientras aparcas, porque el Micra viene cargado con tecnología pensada para facilitarte la vida urbana sin complicaciones absurdas.

Al final resulta que el Nissan Micra se ha llevado el premio al Mejor Coche para Ciudad 2026 por méritos propios, dejando claro que no necesitas gastarte una fortuna para disfrutar de un eléctrico completo, divertido y práctico. Si buscas sentido común con un toque de diversión, este urbano japonés acaba de demostrar que es la mejor compra del año.