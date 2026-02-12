Ya no se fabrica, pero aún quedan unidades en concesionario de este familiar de Ford que ahora ha sido rebajado otros 6.800 euros

Si necesitas espacio sin resignarte a conducir un armario con ruedas, el Ford Focus Sportbreak es tu mejor opción y acaba de bajar a los 26.260 euros en su versión 1.0 EcoBoost MHEV de 125 CV con acabado Active. El descuento es de 6.846 euros sobre tarifa, así que estamos ante una rebaja seria que pone este familiar al nivel de compactos normalitos, pero con maletero de sobra y etiqueta ECO para entrar donde otros no pueden.

Maletero gigante y etiqueta ECO de serie

Mide 4.668 mm de largo por 1.483 mm de alto, así que entra en cualquier parking sin problemas, pero te da un maletero de 635 litros que supera a casi todos los rivales del segmento. Vamos, que podrías meter las maletas de toda la familia, el carrito del bebé y las bolsas de la compra sin tener que reorganizar nada, porque el espacio aquí sobra.

Las motorizaciones incluyen un 1.0 EcoBoost de 125 CV con microhibridación MHEV que lleva etiqueta ECO, y también hay un 1.5 EcoBlue diésel de 115 CV si prefieres gastar menos en autovía. Los consumos homologados van de 5,1 a 8,0 litros cada 100 km según la versión que elijas, aunque el diésel se mueve en torno a los 5 litros y el gasolina mild-hybrid ronda los 5,5 litros en uso mixto.

Si te va la marcha, Ford todavía vende el Focus ST con motor 2.3 EcoBoost de 280 CV que es una auténtica bestia para un familiar, aunque ese ya se escapa de presupuesto porque va directo al público deportivo. Los acabados disponibles son Active (el básico con pantalla táctil y aire acondicionado manual), Active X (que suma llantas mayores y más asistentes), ST-Line (con faros LED y suspensión deportiva) y el ST de 280 CV con estética agresiva.

Ford Focus 2022 | Ford

Equipamiento completo sin pagar extras

El acabado Active que viene en la oferta de 26.260 euros ya trae pantalla táctil, aire acondicionado y conectividad básica, así que no vas desnudo de tecnología. Si subes al Active X ganas llantas más grandes y asistentes a la conducción mejorados, mientras que el ST-Line te mete seguimiento de carril, faros LED y suspensión deportiva sin coste adicional sobre lo anunciado en campaña.

Ford suele ofrecer garantía de 2 años sin límite de kilómetros, que no está mal, aunque se queda corta frente a los 7 años de Kia. En algunas promociones puntuales meten mantenimiento incluido el primer año o revisiones bonificadas, aunque eso depende del concesionario y del momento. Lo que sí es fijo es la asistencia FordPass para gestionar el coche desde el móvil.

El ST-Line es probablemente el acabado más equilibrado si buscas algo con carácter sin irte al ST brutal de 280 CV, porque combina practicidad familiar con suspensiones endurecidas y estética deportiva. Además, los asistentes de conducción en este acabado vienen completos, así que tienes control de crucero adaptativo y frenada automática de emergencia.

Llega al Ford Focus el nuevo motor diésel EcoBlue de 115 CV | FORD

Precio financiado y sin trampas raras

La oferta de 26.260 euros está asociada a financiación con Ford Credit, aunque Ford no suele obligarte a contratar seguros innecesarios ni productos extras para acceder al descuento. Las campañas típicas incluyen planes de 36 meses con entrada reducida y cuotas ajustables, así que podrías cerrar la compra sin que te sangren la cartera en comisiones ocultas.

La promoción está vigente en toda España a través de concesionarios Ford y también mediante la plataforma online, así que puedes gestionar parte del proceso desde casa o ir presencial según prefieras. No hay limitaciones geográficas específicas ni unidades muy restringidas para el mercado nacional, porque el Focus Sportbreak tiene disponibilidad normal en la red.

El público al que va dirigido son aquellas familias o profesionales que desean un compacto espacioso y de conducción ágil, porque el Focus siempre ha destacado por su comportamiento dinámico en curvas. Si necesitas espacio para el día a día, pero te gusta sentir el coche al volante, este Ford te ofrece lo mejor de ambos mundos sin renunciar a nada.