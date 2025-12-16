Los españoles conducen más kilómetros con el mismo coche que la media europea, según un estudio

Los propietarios de un vehículo españoles conducen de media un total de 92.009 kilómetros antes de vender su coche, un dato superior casi en 20.000 kilómetros a la media europea (75.928 km), según el último estudio de carVertical sobre el kilometraje de los conductores europeos con un mismo vehículo.

Polonia (112.977 km), Eslovaquia (109.044 km) y Portugal (108.256 km) se situán están entre los países donde los propietarios conducen más kilómetros con su coche. Los números más bajos se encuentran en Serbia (18.807 km), Ucrania (22.580 km) y Hungría (47.845 km) dentro del continente.

"El kilometraje medio anual revela la intensidad con la que se ha utilizado el coche. El uso intensivo afecta a la longevidad del vehículo, lo que a menudo provoca averías más frecuentes y otros problemas más adelante. Por ello, en nuestros informes históricos destacamos períodos de conducción intensiva: algo a lo que los compradores siempre deben prestar atención a la hora de elegir un coche usado", señala el experto en automoción de carVertical, Matas Buzelis.

Hombre conduciendo | iStock

Loa españoles conservan su coche unos cuatro años antes de venderlo

Asimismo, en España, los conductores españoles hacen en promedio un total de 23.186 km al año, "uno de los resultados más altos en todo el estudio", explica carVertical, lo que confirma que los españoles utilizan sus coches de forma muy intensiva.

De hecho, los conductores españoles mantienen el mismo coche durante una media de 4 años antes de decidir venderlo lo que coloca a España entre los países donde se produce una mayor rotación de propietarios de un vehículo junto a República Checa (3,6 años), Finlandia (3,1 años), Serbia (1,1 años) y Ucrania (1,1 años). En comparación, los conductores portugueses mantienen sus coches durante 7,2 años, los polacos durante 6,1 años y los lituanos durante 5,5 años.

Joven conduciendo un vehículo | PIXABAY

Los países más seguros para comprar un coche usado

Los conductores de Alemania, Lituania, Portugal y Reino Unido, tienden a recorrer menos kilómetros y mantener sus vehículos por más tiempo, siendo los países más seguros a la hora de comprar un coche usado.

En Reino Unido, los conductores conservan un coche durante una media de 4,5 años y conducen solo 12.710 km anualmente. Los alemanes también se toman su tiempo antes de cambiar de coche, ya que lo hacen cada 4,8 años y recorren 17.688 km al año. Por su parte, los conductores portugueses conservan sus vehículos durante 7,2 años y recorren 15.133 km cada año, mientras que los lituanos cambian de coche cada 5,5 años y alcanzan 16.367 km anualmente.