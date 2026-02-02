España, entre los países con más capacidad para atraer empleo cualificado al sector automovilístico

España es uno de los países del entorno europeo con mayores oportunidades para atraer actividad y empleo cualificado al sector automovilístico, al contar con "cierto margen" para absorber la demanda de empleos con mayor contenido técnico y digital en esta industria.

Así se recoge en el informe 'La carrera por la recualificación: acelerando la transición de la fuerza laboral de la automoción en Europa', elaborado por el Grupo Adecco, junto con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en el que, no obstante, se advierte de que será clave anticiparse para evitar falta de perfiles cualificados en determinadas regiones.

En concreto, el estudio explica que las previsiones hasta 2035 indican que el empleo en la automoción europea se orientará hacia perfiles más cualificados, con mayor demanda de ingenieros, profesionales de IT y puestos directivos, y una reducción progresiva de los empleos operativos tradicionales.

Fábrica de coches | Anfac

España mejor posicionada que otros grandes de Europa

A este respecto, España presenta una evolución del empleo más favorable que otros países con fuerte tradición automovilística. Mientras regiones de Alemania, la República Checa o Suecia prevén descensos en el empleo industrial, en el norte de España se proyecta un aumento, situando al país en una posición más sólida dentro de un escenario europeo de estancamiento o pérdida de empleo.

Frente a Alemania, Francia, Italia o Suecia, España muestra una trayectoria más estable y menos volátil, con una pérdida de peso del sector más contenida. Aunque no lidera el crecimiento, España destaca por su mayor capacidad de resistencia, lo que abre oportunidades para atraer nuevas actividades si se acompaña de estrategias de talento que cubran la demanda de perfiles cualificados.

Las proyecciones de talento distinguen entre regiones europeas donde el empleo en automoción tenderá a reducirse y otras donde se espera crecimiento. Mientras que territorios como el sur de Alemania, Chequia Central, Eslovaquia Occidental y Suecia Occidental registran descensos previstos en el empleo en automoción, otras áreas, entre ellas las regiones del norte de España, muestran una evolución positiva y un aumento de su peso relativo dentro del empleo automovilístico europeo.

Fábrica BMW | Europa Press

Situación diferente por regiones

El análisis regional señala que no todas las zonas con actividad automovilística se adaptan al mismo ritmo a la transformación del sector. En España, como en otros países, esta capacidad depende de factores como la demografía, el sistema educativo, la innovación disponible y la estructura actual del mercado laboral.

Cataluña y Aragón destacan por un crecimiento del talento superior a la media, incluido el técnico y tecnológico, mientras que Andalucía muestra una generación de talento especialmente dinámica.

Castilla y León y Galicia registran una demanda de talento en automoción por encima de la media, sobre todo en perfiles con experiencia, aunque condicionada por el envejecimiento de la población activa. Extremadura, por su parte, parte de un mercado laboral más reducido, pero avanza en formación continua y recualificación, ampliando su margen de adaptación.

En este contexto, Adecco identifica como reto "garantizar suficientes profesionales para cubrir ese crecimiento, con realidades regionales muy distintas".

Fábrica de Audi en China | Centímetros Cúbicos

El impulso a través de los fondos europeos

Por otro lado, el estudio destaca que España figura entre los países prioritarios en la asignación de fondos europeos de la Unión Europea entre 2015 y 2025, que ascendieron hasta 2.450 millones de euros para todo el sector.

Este respaldo sitúa a España en una posición destacada dentro del marco europeo, con fondos canalizados principalmente a través del Fondo Social Europeo y Erasmus+, y el apoyo adicional del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. No obstante, el informe advierte de una limitada visibilidad sobre el impacto real de estas inversiones, lo que dificulta identificar qué iniciativas son más eficaces.

Así, señala que el principal reto para España no es acceder a más financiación, sino convertir los recursos disponibles en formación útil, empleo cualificado y una ventaja competitiva para los territorios. "La falta de coordinación entre iniciativas y el escaso uso de alianzas sectoriales siguen limitando el impacto de la inversión", ha resumido.