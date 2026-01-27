Llega un coupé deportivo chino que recuerda a una leyenda de Lancia y con el respaldo de Xiaomi

Muchos amantes del automovilismo recordarán a Jorge de Bragation, uno de los pilotos más representativos del campeonato de España de rally (el cual ganó en 9 ocasiones), pues era príncipe heredero de Georgia. Y si lo recuerdan, será con un Lancia Stratos en las manos. Aquel vehículo de la marca italiana fue el detonante para que bastantes jóvenes de los 70 y 80 se engatusaran por las cuatro ruedas. Pues bien, ahora su espíritu ha renacido como un coupé deportivo de un fabricante chino.

Su nombre, SC01, creado por Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, una empresa que se dedica al tuning y que en 2022 emprendió este proyecto de crear un coche que a todos los nostálgicos les recuerda al Stratos, especialmente por su parte trasera. De hecho, las unidades del SC01 que se vendan en Europa se producirán en la tierra natal de Lancia, Italia. Las piezas, sin duda, encajan.

JMEV SC01 | JMEV

Doble motor

Este coupé mide 4,11 metros de largo; 1,83 de ancho y 1,17 de alto con un peso de 1.365 kilos. Dentro de ese cuerpo guarda una propulsión realmente bestial, un motor para el eje delantero y otro para el trasero, que alcanzan una potencia combinada de 429 CV. Así, logra una aceleración de 0 a 100 en 2,9 segundos y una velocidad máxima de 200 km/h.

Además, los motores eléctricos son alimentados por una batería de 60 kWh que permite una autonomía de 500 kilómetros, una cifra muy interesante tratándose de un deportivo. Con todas las virtudes que acumula el SC01, lógicamente no iba a ser bajo, aunque no se excede en relación calidad/precio. Su coste para Europa será de 61.380 euros.

JMEV SC01 | JMEV

De una idea a la realidad

Que el SC01 haya pasado de solo una idea a las fábricas ha sido gracias a la inversión de una de las grandes corporaciones de China (donde el coche ya se vende desde abril de 2025), el Grupo Xiaomi. El gigante tecnológico está cada vez más implicado en diversificar su negocio hasta el sector del automóvil, y este es un ejemplo más.

Sin duda, el SC01 será uno de los vehículos más golosos del mercado europeo en los próximos años. Con inspiración de una de las leyendas setenteras y ochenteras, coupé deportivo como los del Gran Turismo, y un potente sistema eléctrico para adaptarse tanto a todas las normativas como al disfrute al volante de los conductores. Un cocktail apasionante que tentará a muchos.