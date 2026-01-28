Es difícil de encontrar en España, pero si lo encuentras de segunda mano, este Subaru 4x4 con etiqueta ECO y por 15.000 € es una compra inmejorable

Si quieres la etiqueta ECO sin renunciar a espacio, tracción total y capacidad todoterreno, el Subaru Outback 2.5 con instalación de GLP homologada es probablemente el chollo más desconocido del mercado de segunda mano. Hablamos de un familiar enorme con tracción permanente a las cuatro ruedas, 21 centímetros de distancia al suelo y maletero brutal que, gracias al gas, lleva la misma etiqueta ambiental que un híbrido pero cuesta la mitad. El problema es que encontrar uno es casi una lotería, porque apenas se vendieron Outback en España y menos aún con conversión a GLP, así que cuando aparece alguno se vende en días entre quienes saben lo que tienen entre manos.

Etiqueta ECO en un todoterreno familiar

La instalación de GLP homologada le otorga la etiqueta ECO de la DGT, lo que significa que puedes circular sin restricciones por Madrid Central, Barcelona o cualquier ciudad que ponga pegas a coches sin distintivo ambiental, y además te permite aparcar gratis o con descuento en zona regulada dependiendo del municipio. Pero ojo, porque no venía de serie. Tendrás que buscar unidades que la hayan instalado después.

El Subaru outback obtiene la máxima puntuación en seguridad | Subaru

En un coche de este tamaño y capacidad, conseguir etiqueta ECO es oro puro porque los híbridos y eléctricos equivalentes cuestan el doble o el triple, y ninguno te da tracción total permanente ni distancia al suelo para meterte por caminos. El Outback combina lo mejor de un familiar grande con la capacidad todoterreno de un SUV, pero sin los consumos estratosféricos que tendrías con gasolina, y eso marca toda la diferencia si haces kilómetros o te mueves habitualmente por ciudad.

Con GLP consume entre 11 y 13 litros cada 100 km (que a precio de gas sale a unos 6-7 euros), mientras que con gasolina el mismo consumo te costaría el doble, así que el ahorro mensual compensa rápido. El motor 2.5 atmosférico bóxer entrega 175 CV y mueve el coche con soltura tanto en autopista como en puerto de montaña, y la tracción simétrica AWD de Subaru es de las mejores del mercado porque reparte par constantemente a las cuatro ruedas sin que tengas que tocar nada.

Dónde encontrarlo y cuánto vale

Las unidades de segunda mano con GLP rondan entre 12.000 y 18.000 euros para modelos de 2010-2020 con unos kilómetros razonables, que es un precio ridículo comparado con cualquier híbrido o eléctrico grande que te ofrezca unas prestaciones parecidas.

Subaru Outback | Subaru

Busca en Milanuncios, AutoScout24 o los grupos de Facebook de Subaru, porque estos coches casi nunca pasan por concesionarios y los venden particulares o talleres especializados en gas. La oferta es escasa porque se vendieron pocos Outback en España y menos aún con conversión a GLP, así que tendrás que prestar atención y moverte rápido cuando aparezca algo interesante, porque en cuestión de días desaparecen del mercado.

Verifica que la instalación de gas esté homologada y al día con las revisiones cada cuatro años, que el historial de mantenimiento esté completo y que no haya óxido en bajos ni paso de rueda (el principal problema de los Subaru con años). Haz una prueba larga para comprobar que el coche cambia entre gasolina y gas sin tirones y que la tracción total funciona correctamente, y pregunta si el motor consume aceite porque los bóxer pueden tener ese vicio si no se cuidan bien.

Un chollo que casi nadie conoce

Este Subaru con GLP es una compra espectacular si buscas etiqueta ECO en un coche grande y capaz sin gastarte 30.000 euros en un híbrido o eléctrico que te da menos espacio y cero capacidad todoterreno.

Subaru Outback 2023 | Subaru

Es un coche perfecto para familias numerosas, gente que vive en zonas rurales o de montaña donde la tracción total viene bien todo el año, o cualquiera que necesite un coche versátil para ciudad y escapadas sin restricciones ambientales ni consumos prohibitivos. La etiqueta ECO te abre todas las puertas urbanas y te ahorra dinero en parking y combustible, mientras que la mecánica Subaru aguanta kilómetros sin dramas si se mantiene mínimamente bien, así que podrías estar hablando de un coche para muchos años.

Si lo tuyo son los coches diferentes que sean prácticos y económicos, este Outback con gas merece estar en tu radar porque hace exactamente lo que promete sin florituras ni experimentos raros. Podrías usarlo para ir al trabajo entre semana y escaparte el fin de semana a la montaña o la playa con toda la familia y el equipaje que necesites, porque el maletero traga absolutamente de todo y la tracción total te saca de cualquier apuro.