El Peugeot Polygon Concept aterriza en la Castellana

El futuro del automóvil recorre Europa y hace su primera escala en Madrid. El sorprendente Peugeot Polygon Concept, tras su estreno multitudinario en el Salón de Bruselas, inicia una gira por el Viejo Continente para mostrar los rasgos que definirán a los futuros automóviles de la marca, desde el diseño a elementos como el puesto de conducción Peugeot i-Cockpit o el volante, que cambia totalmente de configuración con el Hypersquare.

Es un auténtico banco de pruebas dinámico, en el que se prueban y se muestran numerosas innovaciones que Peugeot introducirá a partir de 2027, especialmente el revolucionario control de dirección Hypersquare y la no menos innovadora tecnología Steer-by-Wire.

Peugeot Polygon Concept | Stellantis

El Hypersquare está asociado a la tecnología de dirección electrónica Steer-by-Wire, sin conexión mecánica con las ruedas. Esta tecnología, probada en la industria aeroespacial, estará disponible en un vehículo Peugeot de serie a partir de 2027. Más allá de la dirección asistida tradicional, el sistema innova al ajustar la relación de dirección en función de la velocidad.

A bajas velocidades, para aparcar o dar la vuelta, Hypersquare permite maniobras rápidas y fáciles sin mover las manos ni dar múltiples vueltas, con una rotación máxima de 170° en cada dirección, lo que supone poco menos de una vuelta completa, en comparación con las tres vueltas completas de un volante tradicional. A velocidades más altas, basta con una pequeña intervención para ajustar la trayectoria del coche.

Peugeot Polygon Concept | Stellantis

Además, la tecnología Steer-by-Wire proporciona una respuesta de la carretera, filtrando las vibraciones no deseadas y ofreciendo al mismo tiempo una respuesta beneficiosa que ayuda al conductor a comprender las condiciones de la carretera.

La forma exclusiva y revolucionaria del volante reinventa la ergonomía del habitáculo: los controles clave son accesibles con solo mover un dedo gracias a cuatro módulos circulares situados en cada esquina, lo que permite mantener las manos en el volante.

El parabrisas se convierte en la pantalla. Se acabaron las pantallas del salpicadero: toda la información se refleja en el parabrisas a través de un panel Micro-LED situado detrás del Hypersquare. Esta innovación ofrece una experiencia única y envolvente para el conductor, con un tamaño de pantalla excepcional: 24 cm de ancho por 74 cm de alto, lo que equivale a una pantalla de 31 pulgadas.

Peugeot Polygon Concept | Stellantis

El Peugeot Polygon Concept lleva la personalización del vehículo al siguiente nivel adaptándose a los gustos de cada persona y a su estado de ánimo. Tanto el interior como el exterior cuentan con numerosos elementos personalizables, y esta personalización se puede actualizar infinitamente gracias a un diseño optimizado que permite sustituir las piezas en solo unos minutos.