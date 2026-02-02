Dacia prepara el desembarco de un nuevo coche pequeño 'made in Europe' por menos de 18.000 euros

Dacia pondrá a la venta un nuevo modelo 100% eléctrico para el segmento A con sello 'Made in Europe' a principios de 2027, cuyo precio será inferior a 18.000 euros, en línea con la apuesta de la marca propiedad del Grupo Renault de ofrecer turismos a precios asequibles.

Este nuevo turismo de la marca será producido en Eslovenia, concretamente en la planta de Novo Mesto. Allí se fabrica también el Renault Twingo E-Tech, lo que permitirá al nuevo modelo de Dacia compartir tecnología, motor eléctrico y arquitectura a través de la plataforma AmpR Small de este modelo.

Este nuevo modelo podría tener unas características similares a las del nuevoTwingo E-Tech eléctrico, el cual tendrá bajo el capó una batería LFP (un 20% más barata en términos de producción y más eficiente) de 27,5 kWh útiles y un motor de 60 kW, lo que le permite ofrecer hasta 263 km de autonomía WLTP.

¿El eléctrico más barato de España? El Dacia Spring se reinventa con más potencia y más autonomía | Dacia

Al producir este modelo en Europa, Dacia evita hacer frente a los aranceles de la Unión Europea para los modelos que se fabrican en China, como ocurre con el Dacia Spring. Este modelo se seguirá produciendo por parte de la marca, con novedades recientemente introducidas para 2026, lo que permitirá a la compañía ampliar su oferta en el segmento A, de pequeños turismos.

Esta noticia refuerza la idea de Dacia, recientemente explicada por el director general de Dacia España, Laurent Sengenes, de que la ambición de la marca es "proponer una movilidad asequible al alcance de todos y cada vez más sostenible".

No obstante, Dacia ha introducido también mejoras en elSpringpara este año 2026, como una nueva batería y nuevos ajustes para los amortiguadores y los muelles de la suspensión, que le garantizarán una mayor estabilidad a la hora de coger las curvas.

Dacia Sandero | Dacia

Estas modificaciones estructurales afectan, por ejemplo, a la parte central de la plataforma del Spring, que se ha reforzado y alberga una nueva batería. En concreto, el modelo cuenta dos nuevos motores de 70 CV/52 kW y 100 CV/75 kW que ofrecen mayor potencia y par entre 80 y 120 km/h (hasta un 20% más).

Estos nuevos motores están asociados a una nueva batería de 24,3 kWh que utiliza, por primera vez en Renault Group, la tecnología litio-ferrofosfato (LFP), y que ofrece "una seguridad térmica, una longevidad y un coste optimizados".

El nuevo motor de 70 CV está disponible en el acabado Expression, mientras que el nuevo motor de 100 CV está disponible en Extreme. Ambas versiones son las que se comercializan en España y está previsto que estas mejoras lleguen al mercado de cara a marzo de 2026.