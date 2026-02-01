¿Elegir coche de ocasión es más inteligente? Etiqueta ECO por menos de 11.000 euros en un coche de consumo ridículo

El Dacia Sandero Eco-G es imbatible en precio, eso ya lo hemos dejado claro. Pero hay gente que quiere algo más refinado sin pagar el doble ni renunciar a las ventajas del GLP. El Renault Clio TCe GLP es exactamente eso, el mismo planteamiento de gas licuado con etiqueta ECO pero metido en un coche que parece costar bastante más de lo que cuesta. En portales de ocasión aparecen unidades de 2020-2021 por 11.000-13.000 euros, y la diferencia con el Sandero se nota en cuanto abres la puerta.

¿Por qué el Clio y no el Sandero?

Porque el Clio siempre ha sido el hermano mayor del Sandero aunque compartan plataforma. El interior está mejor rematado, los materiales son más agradables al tacto y el diseño tiene ese puntito extra que el Dacia no consigue por mucho que lo intente. Si pasas mucho tiempo dentro del coche, esos detalles importan bastante.

Renault Clio | Renault

El motor es prácticamente el mismo, un 1.0 TCe de unos 100 CV que funciona con gasolina y GLP. Dos depósitos para que tú decidas qué quemar, además el litro de gas sigue costando 0,93 euros frente a los 1,47 de la gasolina. Las cuentas salen igual de bien que con el Sandero, pero te sentarás en un coche más agradable.

Mapfre lo define como buen equilibrio entre urbano e interurbano, y tienen razón porque es un coche que se mueve bien por ciudad, pero no sufre cuando toca carretera, y la autonomía combinada supera los 1.000 kilómetros sin problemas.

Lo que ganas por 2.000 euros más

El Clio trae de serie cosas que en el Sandero o no están o hay que pagar aparte, entre ellas, la pantalla multimedia más grande, la mejor insonorización, unos asientos con más sujeción y un acabado general que parece de otro precio. Si valoras esas cosas, los 2.000 euros extra merecen la pena.

Renault Clio | Renault

El maletero pierde algo de espacio por el depósito de GLP, pero sigue siendo suficiente sino planeas una expedición al ártico. Pueden viajar cuatro adultos sin apretarse y el coche aguanta el tipo aunque lo cargues para una escapada de fin de semana.

La etiqueta ECO viene de serie igual que en el Sandero, por lo que tiene acceso a todas las ZBE, descuentos en zona azul en muchas ciudades y la tranquilidad de saber que tu coche no va a quedarse fuera cuando aprieten las restricciones, que lo harán.

¿Para quién es este chollo?

Si el Sandero te parece demasiado austero, pero no quieres soltar 20.000 euros por un híbrido, el Clio GLP es el punto medio perfecto porque con él tienes coche con presencia, etiqueta ECO y consumo ridículo por 11.000-13.000 euros en el mercado de ocasión.

Renault Clio | Renault

Si te importa cómo se nota el volante o cómo suenan las puertas al cerrar, la diferencia con el Dacia se nota desde el primer día. No es que el Sandero sea malo, es que el Clio está un escalón por encima en todo lo que no sea el precio.

Renault lleva décadas haciendo el Clio y se nota que saben lo que hacen. Es fiable, tiene recambios baratos y hay talleres en cada esquina, así que mantenerlo no da problemas ni sustos.

Por 11.000-13.000 euros tienes un Clio con etiqueta ECO, mitad de gasto en combustible y un interior digno. El Sandero es el rey de lo barato y el Clio es el rey de lo sensato con estilo.