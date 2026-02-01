79 euros al mes por un coche nuevo con 7 años de garantía y solo durante febrero

Cuando lees "coche nuevo por 79 euros al mes" piensas automáticamente que hay truco, que la letra pequeña esconde algo gordo o que directamente es mentira. Pues resulta que no, que MG tiene ahora mismo en promoción su gama híbrida con cuotas que parecen de broma, pero son completamente reales. La oferta dura hasta el 31 de marzo y viene con 7 años de garantía y un año de seguro a todo riesgo gratis. Vamos a ver dónde está el truco, si es que lo hay.

El MG3 por menos que tu factura de luz

El MG3 Hybrid+ es un utilitario con etiqueta ECO que se financia desde 79 euros al mes durante 36 meses. Sí, has leído bien, 79 euros. La financiación tiene un TAE del 9,8%, que no es precisamente bajo, pero cuando la cuota mensual es tan ridícula el interés duele menos.

MG3 Interior | MG

El truco está en la estructura del pago, porque necesitas una entrada de unos 5.600 euros y al final te queda una cuota balloon de aproximadamente 11.000 euros, y eso significa que durante tres años pagas casi nada, pero al terminar tienes que decidir si sueltas el dinero gordo, refinancias o devuelves el coche. Es el mismo sistema que usan Hyundai, Toyota y prácticamente todas las marcas.

Pero aquí viene lo interesante, y es que MG incluye 7 años de garantía de fábrica y un año de seguro a todo riesgo completamente gratis, y el seguro solo ya supone un ahorro de varios cientos de euros que hay que sumar a la ecuación, así que el coste real del primer año baja todavía más.

El ZS para quien quiere SUV

Si necesitas más espacio, el MG ZS Hybrid+ sube la apuesta a 99 euros al mes con condiciones similares. Sigue siendo menos de 100 euros por un SUV híbrido nuevo con etiqueta ECO, algo que hace unos años habría sonado a ciencia ficción, pero que hoy es perfectamente posible.

MG ZS Hybrid+ | MG

La entrada en este caso ronda los 7.100 euros y la cuota final se va a unos 12.900 euros, que son cifras más altas, pero proporcionales al mayor precio del coche. El TAE es el mismo 9,8% y la garantía de 7 años también aplica, así que las ventajas se mantienen intactas.

El ZS es un SUV del segmento B/C con espacio de sobra para una familia y un maletero donde cabe de todo. No es el coche más refinado del mercado ni el que mejor interior tiene, pero cumple perfectamente para quien busca practicidad sin arruinarse. Y por 99 euros al mes, las expectativas hay que ajustarlas al precio.

¿Para quién es este ofertón?

Estas ofertas de MG están pensadas para los compradores primerizos o con un presupuesto muy ajustado que quieren un coche nuevo con todas las garantías sin descuadrarse la economía mensual. Si tu prioridad es pagar lo mínimo cada mes y ya verás qué haces dentro de tres años, esto es exactamente lo que buscas.

El nuevo MG3 Hybrid llegará a España en primavera con tecnología híbrida autorrecargable | MG

La marca china lleva poco tiempo en España, pero está creciendo a base de ofrecer más por menos, y la garantía de 7 años demuestra que confían en sus productos. Para quien tenga dudas sobre la fiabilidad, esa cobertura tan larga es un argumento difícil de rebatir.

La promoción caduca el 31 de marzo de 2026, así que tienes tiempo de sobra para pensártelo y visitar un concesionario sin agobios. Pero si llevas meses buscando coche y el presupuesto no te da, 79 euros al mes por un híbrido nuevo con seguro incluido es una oferta que merece al menos una visita. El coche barato de verdad existe, y se llama MG.