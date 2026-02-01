¿Me puede multar la Policía o la Guardia Civil dentro de un parking privado? El RGC tiene la respuesta

¿Crees que por estar en un parking privado la policía no puede tocarte el bolsillo? Pues mucho cuidado, porque podrías llevarte una sorpresa muy desagradable al volante.

Existe una creencia peligrosa de que estos aparcamientos son "territorio sin ley", pero el Reglamento General de Circulación es tajante: sus normas se aplican en cualquier terreno apto para circular.

Si el parking es de uso común, como el de un supermercado o un centro comercial, la Policía y la Guardia Civil tienen pleno poder para multarte. No importa que la propiedad sea de una empresa; si cualquier usuario puede entrar, estás bajo la ley de tráfico. Esto significa que pueden sancionarte por usar el móvil, superar los límites de velocidad o dar positivo en un control de alcoholemia mientras buscas sitio para aparcar. Solo estarías a salvo de estas multas en un garaje estrictamente particular o una finca cerrada al público.

Así que no bajes la guardia: las señales de prioridad y las normas de seguridad siguen vigentes aunque estés bajo techo. ¡No dejes que una falsa sensación de libertad te cueste una multa económica muy real!

Mantener la precaución en los parkings no solo te evita sanciones, sino que garantiza la seguridad de peatones y otros conductores. Respeta siempre la señalización interna para evitar conflictos innecesarios con la autoridad.