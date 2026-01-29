De ser un 4x4 pequeño a ser un 4x4 muy espacioso: desglosando el diseño exterior del nuevo Toyota RAV4 2026

Bienvenido, lo estábamos esperando. El Toyota RAV4 de sexta generación había debutado en Japón y Norteamérica, dos de los mercados principales de la marca, a finales del 2025. Ahora se ha sumado España, donde el catálogo oficial lo acaba de incluir y los pedidos comenzaron. Todo está revelado, de manera veo interesante desplegar algunas apreciaciones sobre el diseño exterior, incluyendo específicas comparaciones con el modelo saliente.

Con el nuevo modelo 2026, aparece en el tradicional SUV urbano con capacidades todoterreno un término clave que, desde que forma parte de Toyota –fue adoptado, sin ir más lejos, por la novena generación del Camry, berlina de alto impacto comercial en Estados Unidos, lanzada a finales del 2023–, ha disparado confusiones y difusas interpretaciones.

Toyota RAV4 PHEV 2026 | Toyota

¿De dónde nace realmente el "diseño Hammerhead" del que habla Toyota, incorporado ahora al nuevo RAV4?

El caso del sedán premium viene bien para la ocasión, ya que en aquel entonces Kevin Hunter, presidente del estudio CALTY y responsable de su diseño, deslizó en una entrevista oficial una declaración acerca de esta impronta estética: "Si miras la cara frontal, tomamos el tema de diseño Hammerhead". Lo cierto es que este concepto no se origina en lo visual, sino en las plataformas planas de los eléctricos, luego heredadas por los híbridos. Esta característica se llevó al terreno del lenguaje de diseño y, entonces, el concepto acabó asociado a los morros de los vehículos actuales de la marca.

Toyota RAV4 | EP

Nuevo Toyota RAV4 2026: Más robustez, menos deportividad

De un extremo al otro. ¿Qué hay del sector trasero? En la revisión del pilar trasero, en el tratamiento de la línea de techo y en la caída al portón trasero, esta sexta generación ha cambiado considerablemente la ecuación respecto del perfil del RAV4 antecesor, que se llevó con él una silueta más deportiva que la que nos muestra el modelo 2026.

En ese sentido, el nuevo RAV4 nos juega la carta del ilusionismo, porque aunque no registre el más mínimo cambio con respecto a las dimensiones –se mantienen los 4.600 milímetros de longitud, los 1.855 de anchura, los 1.685 de altura y los 2.690 milímetros de distancia entre ejes–, da la impresión que el estilo al que ha mutado de manera radical lo hace parecer más grande de lo que en verdad es. Si encima lo comparamos con el RAV4 original, vemos un coche cuyo objetivo es radicalmente distinto.

Toyota RAV4 2026 | Toyota

A diferencia de la quinta generación, cuyo diseño lo arrastraba al segmento de los SUV compactos más allá de lo que dictaban las medidas, el lenguaje exterior del RAV4 entrante coindice más con el segmento de los medianos e incluso lo hace ver como un full-size. Tan robusto se ha vuelto el SUV japonés, ¡que hasta pareciera plantear una idea aproximada a la de ciertos minivan regionales de la marca, como el Toyota Avanza comercializado en Norteamérica!