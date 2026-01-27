Se acabó la escalada de precios en los coches nuevos

El sector del automóvil vivió una locura inflacionista entre 2022 y 2023, y el precio medio se disparó de 20.400 a casi 23.700 euros por culpa de las materias primas, la energía y los semiconductores que escaseaban. La cosa parecía no tener freno. Pero resulta que las cadenas de suministro se han normalizado en los últimos meses, así que ahora el precio medio ronda los 23.792 euros, apenas 50 euros más que el año anterior. Vamos, que la pesadilla ha terminado, y eso se nota cuando entras en un concesionario sin que te dé un infarto al ver la pantalla del ordenador del comercial.

Por fin han dejado de subir los precios cada trimestre

Hacienda confirma que la estabilización afecta a todos los segmentos, y en algunos tramos incluso hay bajadas tímidas. Los coches de entre 25.000 y 30.000 euros se han abaratado un 0,6%, mientras que los de 30.000 a 40.000 han bajado un 0,8%, así que algo se mueve por fin.

Incluso los modelos de más de 60.000 euros caen un 0,5% anual, lo que demuestra que la tendencia alcanza a todas las gamas. Mira, no es que regalen nada, pero al menos han dejado de subir cada tres meses como si fuera el alquiler de tu piso, y eso ya es un alivio después de lo vivido.

Las fábricas han recuperado su ritmo de producción normal, y eso permite ampliar la oferta sin que los fabricantes puedan seguir justificando incrementos de 500 euros cada vez que actualizan la web. Total, que el mercado ha vuelto a una cierta normalidad, y los compradores empiezan a tener donde elegir sin que les sangren en cada visita porque la competencia funciona otra vez.

Los chinos han llegado y lo han revolucionado todo

Las marcas asiáticas alcanzaron en 2025 una cuota del 10% en España, el doble de la media europea. Ese dato confirma que han elegido nuestro país como cabeza de puente para entrar en Europa, y la cosa va en serio porque traen coches decentes a precios que las europeas no pueden igualar.

Esa avalancha de nuevos actores presiona los precios a la baja, así que las marcas tradicionales se han visto obligadas a reaccionar o perder clientes a mansalva. Ya hay eléctricos por debajo de los 20.000 euros, como el BYD Dolphin Surf o el Hyundai Inster, y eso era imposible hace solo un año porque la barrera de entrada estaba mucho más arriba. Si lo tuyo es el coche eléctrico, pero pensabas que no llegabas, quizá deberías volver a hacer números porque ahora podrías permitirte un modelo que antes ni mirabas.

Los fabricantes europeos tienen que elegir entre bajar márgenes o quedarse fuera del juego, y eso beneficia directamente a tu bolsillo. Vamos, que la competencia funciona cuando hay alternativas de verdad, y los chinos han traído alternativas a espuertas.

Este es el mejor momento para comprar coche desde 2019

La combinación de precios estables, más competencia y eléctricos accesibles crea el mejor escenario desde antes de la pandemia. Las promociones agresivas de Hyundai, Toyota y MG confirman que las marcas pelean por cada cliente con financiaciones ventajosas y regalos incluidos, y eso solo pasa cuando tienen miedo de perder ventas.

Si llevas años aplazando la compra porque cada vez que mirabas precios te entraban ganas de llorar, este puede ser tu momento porque la escalada se ha frenado, y la presencia de nuevos actores garantiza que no volverán a desbocarse tan fácilmente, así que aprovecha mientras dure porque estos ciclos no son eternos.

El coche que llevas meses queriendo está ahora más cerca de tu presupuesto que en cualquier momento de los últimos tres años, y no será el chollo del siglo ni te van a regalar nada, pero al menos ya no te toman el pelo con subidas arbitrarias cada trimestre que nadie justificaba más allá de la codicia pura, y eso merece la pena.