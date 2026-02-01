Ni gasolina, ni diésel, ni eléctrico, ni hidrógeno: hay coches con etiqueta ECO por menos de 15.000 euros

Te han vendido que para conseguir la etiqueta ECO tienes que soltar 25.000 o 30.000 euros por un híbrido o un coche eléctrico. Mentira. Hay otra opción que lleva años ahí y que casi nadie mira, los coches de GLP. Gas licuado de petróleo, etiqueta ECO de serie y precios en el mercado de segunda mano que no pasan de 15.000 euros. Tú ahorrando para el híbrido mientras otros ya circulan por cualquier ZBE sin que nadie les diga nada.

¿Qué es esto del GLP?

Funciona junto a la gasolina. El coche lleva dos depósitos y decides tú cuál quemar. Autonomía combinada de más de 1.000 kilómetros sin pisar una estación, y el litro de gas sale por 0,93 euros cuando la gasolina anda en 1,47. Echa cuentas.

El motor trae dos depósitos, uno de gasolina y otro de GLP | SsangYong

Lo gordo es la etiqueta. La DGT da la ECO a cualquier gasolina Euro 4 o superior que funcione con GLP, porque contamina bastante menos que solo con gasolina. Acceso libre a todas las ZBE del país, descuentos en zona azul en muchas ciudades, y tu coche no se queda tirado cuando aprieten más las restricciones. Que van a apretar, eso seguro.

Si tienes un gasolina matriculado desde 2006, puedes adaptarlo en un taller autorizado por 1.500-2.000 euros. Aunque lo inteligente es comprar uno que ya venga preparado de fábrica o que el dueño anterior haya transformado. Te ahorras el trámite.

¿Cuáles son los buenos por debajo de 15.000?

El Dacia Sandero Eco-G destaca aquí. GLP de fábrica, 100 CV, etiqueta ECO, precio nuevo de 13.940 euros. Usado con pocos años lo pillas por bastante menos. No es el coche más emocionante del mundo, pero hace lo que tiene que hacer.

Dacia Sandero Stepway 2026 | Dacia

El Renault Clio TCe GLP sale en los portales entre 11.000 y 13.000 euros en unidades de 2020-2021. Más fino que el Dacia, eso sí. Para quien quiera SUV, el Renault Captur GLP ronda los 15.000 de segunda mano. Más espacio y misma etiqueta, y si el presupuesto no da para tanto, el Fiat Panda EasyPower arranca en 11.500 euros y el Lancia Ypsilon Ecochic anda por 14.000. Coches pequeños, urbanos, sin pretensiones.

El Opel Corsa GLP y el Seat León TGI también aparecen con precios decentes. Filtra por combustible GLP en Coches.net o Autocasion y verás que hay bastante donde elegir.

Antes de comprar, ojo con esto

Comprueba que la etiqueta ECO está registrada en la DGT. Si la conversión no se homologó bien, te quedas sin pegatina y sin ventajas. Que te enseñen la documentación del kit y que la ficha técnica diga que el coche funciona con GLP. Sin eso, nada.

Opel Corsa | Opel

Mira el sistema de gas buscando fugas y pregunta si queda garantía del kit. Un GLP con mantenimiento decente no fastidia más que un gasolina normal, pero revísalo todo antes de soltar la pasta.

En España hay unas 400 gasolineras con surtidor de GLP. Busca las de tu zona antes de decidirte, no vaya a ser que la más cercana te pille a 40 kilómetros. El ahorro en combustible compensa la inversión en 10.000-20.000 kilómetros, así que si mueves el coche todos los días, las matemáticas cuadran rápido.

Por menos de 15.000 euros tienes coches preparados, que gastan la mitad y que entran en cualquier ZBE. El híbrido puede esperar.