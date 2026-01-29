Los grandes problemas en España con el parque automovilístico quedan retratados

La ACEA, Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles, ha publicado su tradicional informe “Vehículos en las Carreteras Europeas”, del que se extrae un retrato sincero del contexto continental. Detallando los datos país por país, las conclusiones sobre España no son nada halagüeñas.

Para empezar, tenemos que hablar de la sobrecarga de transporte que todos sufrimos a diario por el intenso tráfico que alarga los trayectos y nos expone más a los accidentes. El número de vehículos en España (sumando coches, furgonetas, camiones y autobuses) aumentó de los 29.584.928 de 2020 hasta los 31.301.881 de 2024 (último año del que hay datos recopilados).

España suspende la antiguedad del parque | Agencia Efe

Causa, sector logístico

Este ascenso supone un crecimiento de 1.9 puntos, superior al incremento de la media de la Unión Europea, que se queda en 1.5 puntos. Por segmento, curiosamente, la cantidad de turismos es la que ha registrado una menor subida, de 1.7 puntos, cerca de los 1.9 puntos de los autobuses. No obstante, el número de camiones y furgonetas ha aumentado 3.4 y 2.7 puntos respectivamente. Esto tiene una lectura sencilla, el sector que más está haciendo crecer el volumen del tráfico, sin duda, es el logístico y comercial.

Otro de los problemas a los que se enfrenta España es la lentísima renovación de su parque automovilístico. Mientras la edad de los vehículos en la Unión Europea es de 12,7 años, en España alcanza 14,5. Si comparamos esta edad con los países de nuestro económico (los llamados Big Five, junto a Francia, Alemania, Italia y añadiendo Reino Unido aunque no sea parte de la UE), salimos peor parados.

Alemania tiene una media de 10,6; Reino Unido de 10,8; Francia de 11,5 e Italia de 13 años. En España no se renueva el parque automovilístico ya sea por falta de ayudas a la compra, por falta de concienciación sobre los riesgos de conducir un coche anciano o por falta de poder adquisitivo. Este es uno de los motivos por los que el processo de electrificación en nuestro país va a paso de tortuga.

Coches de ocasión | EP

Lenta transición ecológica

De hecho, en 2024 solo el 0,8% de los coches en España eran 100% eléctricos frente al 2,3% de media de la EU. También estamos por debajo en híbridos enchufables, 1% frente a 1,4%. Sin embargo, los híbridos sí que han calado en nuestro país, pues superamos la media con un 6% frente al 5%.

Los datos de ACEA reflejan una realidad precaria del parque automovilístico español, porque es muy anciano, por la lentitud de la electrificación y por una sobrecarga de vehículos que amarga el día a día en las carreteras. Queda mucho trabajo por hacer.