Entonces, si no entro en ciudades, ¿es obligatorio llevar visible en el parabrisas la etiqueta medioambiental de la DGT?

Llevamos varios años ya conviviendo con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), pero todavía no nos hemos aclarado sobre si tenemos que llevar el distintivo ambiental en el parabrisas o no es obligatorio. La Dirección General de Tráfico (DGT) reconoce que no hace falta, pero hay ordenanzas municipales que dicen justo lo contrario. Y ojo, porque circular sin la pegatina en algunas ciudades te puede costar la mitad de lo que tendrías que pagar por entrar a una ZBE sin permiso.

Se supone que todos los ayuntamientos han instalado cámaras que leen la matrícula al acceder a una ZBE y eso ya debería ser suficiente para saber qué distintivo ambiental tiene tu coche. Pero no lo es, al menos en todos los lugares de España.

No te fíes de la DGT, haz caso a las ordenanzas municipales

Si acudimos a la DGT, nos dejan claro que "si bien la obtención y colocación del distintivo es voluntaria, esta debe hacerse adhiriendo la pegatina en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero". Es decir, que no es obligatorio que lleves la etiqueta visible en el coche, pero si lo haces, procura que esté colocada donde corresponde.

Ahora bien, después de varios años con las ZBE deberíamos haber aprendido que las ordenanzas municipales tienen el 'poder' de hacer y deshacer a su gusto lo que dice Tráfico. Son los ayuntamientos los que deciden el perímetro de su zona sin emisiones, qué vehículos pueden acceder y de qué manera. Y también pueden establecer en su normativa local si es obligatorio llevar el distintivo ambiental visible o no.

Por ejemplo, Madrid sí que exige llevar la etiqueta colocada y bien visible. Si no lo haces, la multa será de 90 euros (la sanción por acceder sin permiso a una ZBE es de 200 euros). Da igual si eres residente o estás de paso por la ciudad, porque la obligación es común para todos.

En cambio, en Barcelona no es obligatorio. El Ayuntamiento de la ciudad no obliga a llevar la etiqueta, pero si entras en la ZBE Rondas sin una pegatina visible, un agente tiene derecho a pararte para comprobar si tienes derecho a circular. Sevilla sigue la misma línea que la Ciudad Condal, mientras que Gijón es del 'equipo' de Madrid, pues también obliga a llevar el distintivo siempre visible.

Entonces... ¿tengo que comprar la etiqueta si no la tengo por no haberla necesitado?

Depende de la ciudad en la que vives y de cuánto tengas previsto moverte en los próximos meses. La manera más sencilla de comprobarlo es ir directamente a la ordenanza municipal de la ciudad que te interese y asegurarte de si existe una obligación o no.

Pero, siendo prácticos, quizá no es la alternativa más cómoda. Imagina que esta Navidad haces una escapada en coche a cualquier ciudad de España, seguramente lo último en lo que pienses sea en si estás obligado a colocar el distintivo ambiental en el parabrisas o no. Por eso, lo más sencillo es que compres la pegatina (cuesta 5 euros y la puedes conseguir en Correos o en algunos talleres), la pegues en el parabrisas y te olvides de lo demás.

No pasa nada por dejarla siempre puesta, porque ni molesta ni resta visibilidad, como ya ocurre con la etiqueta V-19 (la de la ITV) que sí es obligatoria en toda España. Así te olvidas del problema y además tiene sentido para el futuro, porque a medida que aumente el número de ZBE, habrá más probabilidad de que nuevos ayuntamientos hagan obligatorio este 'gesto'.