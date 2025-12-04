El SUV con IA de serie: Jeep Compass 2026, el coche que te permite hablar con ChatGPT mientras conduce solo

¿Te gustaría poder hacerle cualquier pregunta a ChatGPT mientras conduces? Por ejemplo, dónde encontrar un buen restaurante italiano cerca, cómo optimizar la batería de tu coche eléctrico o cualquier pregunta random que se te pase por la cabeza. Con el nuevo Jeep Compass 2026 podrás hacerlo, porque este SUV compacto incluye Inteligencia Artificial de serie y conducción autónoma de Nivel 2.

Este coche siempre ha sido sinónimo de capacidad. Ahora llega al mercado español con el diseño icónico de siempre, pero con una nueva generación más sofisticada y tecnología avanzada que se adapta a los tiempos que corren. Y, de paso, con funciones IA de serie que adelantan a la inmensa mayoría de fabricantes.

El interior ha sufrido un lavado de cara importante, es más espacioso y en el exterior apreciamos detalles mucho más modernos. En esta ocasión, nos centramos en una experiencia de conducción más tecnológica, conectada y segura en comparación con su predecesor. La IA ha llegado al nuevo Jeep Compass para quedarse.

Jeep Compass 2026 | Jeep

El Jeep Compass llega con un copiloto virtual

La novedad que más nos llama la atención del Jeep Compass, al menos la que nos compete en estas líneas, no la encontramos en su arquitectura eléctrica ni en sus mejoras técnicas (que también), sino en la manera en la que Jeep ha introducido la IA en la versión de serie. Es un vehículo que interactúa contigo gracias a la integración de ChatGPT en el sistema Uconnect.

Esto te permitirá mantener conversaciones naturales con tu coche, como si se tratara de un copiloto humano. Viene de maravilla para pedirle indicaciones de la ruta, gestionar cualquier función sin apartar las manos del volante y hacerle la petición más rara que se te ocurra. Si ya utilizas la IA en tu móvil o en algún electrodoméstico en casa, acaba de saltar a tu coche.

El SUV incorpora los paquetes Connect ONE y Connect PLUS, con los que puedes controlar la carga de la batería o precalentar el habitáculo en remoto. De hecho, la IA llega también en forma de la aplicación Jeep 2.0, una extensión de los mandos del vehículo que puedes llevar en tu smartphone. Desde la app podrás bloquear y desbloquear las puertas, comprobar el nivel de carga o planificar una ruta.

Por último, la conducción autónoma de Nivel 2 está coordinada con la IA y con los ADAS en funciones como el control de crucero adaptativo predictivo o el cambio de carril semiautomático. Por ejemplo, el Jeep Compass puede ajustar la velocidad y la trayectoria según el diseño de la carretera, las curvas o el límite de velocidad de la vía. Tú sigues teniendo el control, pero la IA hace la conducción más cómoda y segura.

Jeep Compass 2026 | Jeep

Mucho más que un SUV urbano

Sus creadores lo definen como un SUV urbano, y entra de lleno en esta categoría, pero Jeep jamás ha renunciado a su esencia todoterreno. Es cierto que esta nueva generación se acerca mucho más al asfalto, pero seguimos encontrando tecnología que nos acerca a lo que siempre han sido.

Un ejemplo es el sistema Selec-Terrain, que ajusta la dirección, la respuesta del motor, el control de tracción y el rendimiento según el terreno por el que lo lleves. A esto se le suman cinco modos —Auto, Sport, Snow, Sand/Mud y Eléctrico— para adaptar al 100% el rendimiento del coche a la situación.

De momento, el nuevo Compass está disponible con un motor 1.2 e-Hybrid FWD que entrega 145 CV y tiene una autonomía total de hasta 970 km; y también en su versión Full Electric FWD con 213 CV y hasta 500 km de autonomía. Eso sí, Jeep quiere una gama electrificada todavía más completa, así que pronto estará disponible una versión híbrida enchufable de 195 CV y dos 100% eléctricas, con potencias de entre 213 CV en la versión de tracción delantera y una tracción integral de 375 CV. Como novedad, los modelos 100% eléctricos introducen la conducción con un solo pedal que gestiona la aceleración y desaceleración.