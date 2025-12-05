Los mediadores exigen una regulación de seguros más clara y protectora para patinetes y microcoches

La corporación de derecho público considera necesario que la futura regulación garantice "la máxima seguridad jurídica", refuerce la protección tanto de las víctimas como de los asegurados y evite la proliferación de normas dispersas que dificulten la comprensión para consumidores y operadores del mercado.

La existencia de múltiples textos normativos, advierte el Consejo, "puede generar confusión en los consumidores, multiplicar las dudas interpretativas e ir en contra de los objetivos de legislar mejor impulsados desde la Unión Europea".

Hombre en patinete eléctrico | iStock

Reforzar la protección del asegurado

El Consejo General solicita reforzar la protección del asegurado y no solo de la víctima, recordando la obligación de entregar la información previa al cliente y la imposibilidad de incluir exclusiones no amparadas legalmente. Igualmente, reclama una armonización entre la defensa jurídica del asegurado y la del asegurador.

El Consejo también solicita que los VPL tengan el mismo tratamiento conceptual que los vehículos a motor, evitando generar dudas o interpretaciones dispares. Además, propone incluir como hechos de la circulación los daños ocasionados por VPL parados, estacionados o durante su transporte en otros medios de transporte públicos.