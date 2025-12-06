El eléctrico para todos no es un Volkswagen ni un Dacia, es español, de fabricación nacional, y llega en 2026

No hay trampa ni cartón porque tenemos un coche que de verdad quiere estar en tu garaje sin pedirte un riñón. Se fabrica en Martorell, llega en 2026 y las primeras unidades se entregan antes del verano. La web ya te permite dejar tus datos. Es un aviso de que van en serio.

No es un coche para fotos de Instagram ni para quien solo mira el 0-100 en la ficha. No. El Raval coge la misma base que el futuro ID.2 y el Skoda Elroq, pero Cupra la baja 15 mm, le cambia muelles, barras, tarados, electrónica y dirección. El resultado es que ya no sabe a Volkswagen con pegatina: sabe a Cupra y ofrece tres niveles claros para que no te obliguen a pagar por cosas que no vas a usar.

El nuevo Cupra Raval será uno de los nuevos eléctricos del grupo Volkswagen | CUPRA

Primera impresión: pequeño, pero matón

Mide 4,04 m y pesa poco más de 1.400 kg en la versión básica. En ciudad es un juguete que cabe en cualquier hueco y gira como si tuviera prisa por llegar, y en cuanto sales a carretera secundaria te das cuenta de que no es un eléctrico blandito disfrazado. La dirección pesa lo justo, el morro obedece y la suspensión adaptativa (de serie en las versiones altas) no se dedica a mecerte y te deja notar lo que pasa debajo.

En un eléctrico de tracción delantera normalmente el tren delantero patina y la electrónica te corta la fiesta. Aquí no. Han pasado horas afinando geometría y límites de intervención para que puedas entrar fuerte en curva, y se nota nada más coger la primera rotonda cerrada.

Lo mejor es que no finge ser un misil. Simplemente va bien, siempre. En el día a día es cómodo y silencioso, y cuando aprietas, responde como un campeón.

Una gama clara, sin cosas raras y con sentido

Tres versiones:

Dynamic: 210 CV, 450 km aproximados, equipamiento justo pero suficiente.

210 CV, 450 km aproximados, equipamiento justo pero suficiente. Dynamic Plus: mismo motor, más juguetes (cámara 360, head-up, asientos calefactables…).

mismo motor, más juguetes (cámara 360, head-up, asientos calefactables…). VZ Extreme: 226 CV, 400 km, chasis rebajado, vías más anchas, con diferencial autoblocante electrónico delante y suspensión un 5 % más tiesa.

La VZ no es un apellido puesto porque quedaba bonito. Las llantas de 19, los asientos baquet tipo competición y, sobre todo, ese autoblocante cambian la forma de trazar. En curvas y el morro empuja hacia dentro en vez de abrirse como suele pasar en los tracción delantera, y sí, puedes desconectar del todo el control de estabilidad. No lo vas a hacer todos los días, pero está ahí para cuando quieras jugar de verdad.

En carretera te deja a ti el protagonismo

En curvas de montaña la Dynamic ya va tremendamente noble y predecible. La VZ sube el nivel sin volverse nerviosa. No persigue batir récords de aceleración (el 0-100 está en torno a 6,5 s y la velocidad máxima está cortada a 175 km/h), busca que disfrutes el tramo. El autoblocante hace su trabajo, la dirección te cuenta lo que pasa y la electrónica solo interviene cuando de verdad la estás liando.

No es un coche que te impresione a base de cifras brutas. Es uno que te engancha porque te deja conducir, y en un eléctrico de 26.000 €, es casi un milagro navideño.

Además es usable porque en ciudad no gasta una barbaridad, carga a 125 kW (de 10 a 80 % en media hora) y la versión básica te planta en 450 km reales sin hacer malabarismos.

Precio, producción y llegada: una jugada maestra

26.000 € para un Cupra eléctrico fabricado en España no es una broma de marketing: es una realidad. Hacerlo en Martorell les permite ajustar rápido y mantener costes. Producción arranca en 2026, entregas antes de verano del mismo año. No vas a estar tres años en lista de espera rezando para que no suba de precio.

Cupra ha bajado la barrera de entrada sin diluir la marca. Te dan un coche con personalidad real desde el primer escalón y una VZ que justifica cada euro de diferencia. Eso es volumen con ADN, no volumen y punto.

¿Te lo comprarías?

Si quieres un eléctrico que no te aburra nada más salir del concesionario, que sea práctico en el día a día y que te saque una sonrisa en la carretera de curvas del domingo, el Raval tiene toda la pinta de ser el candidato perfecto y de ser incluso mejor que el Cupra Born. Es barato para lo que ofrece, serio cuando hace falta y con más carácter del que muchos esperan de un coche de este precio.