MATE MATÓN
Si quieres SUV coupé llamativo no tienes que irte a Audi o BMW, este Cupra híbrido con sello español y pintura mate tiene más de 200 CV y no pasa de 29.000 €
El Cupra Formentor e‑Hybrid de 204 CV es el SUV coupé que demuestra que ofrece un equilibrio difícil de encontrar en este rango de precios con diseño español, etiqueta CERO y autonomía eléctrica suficiente para los desplazamientos diarios.
¿Eres demasiado joven para un coche de señor? Sigue leyendo, que hoy hablamos del Cupra Formentor.
El [[LINK:INTERNO|||Article|||683a0403a46e0300074f9909|||Cupra Formentor e‑Hybrid de 204 CV ]]es el SUV coupé que demuestra que no hace falta gastarse una fortuna en Audi o BMW para tener estilo y presencia. Este coche ofrece un equilibrio difícil de encontrar en este rango de precios con diseño español, etiqueta CERO y autonomía eléctrica suficiente para los desplazamientos diarios. Eso sí, lo del “desde 28.990 €” está condicionado, porque requiere financiación con Seat Financial Services y acogerse al Plan MOVES III.
El precio base incluye lo necesario para arrancar, pero si quieres la pintura mate que hace que el Formentor destaque aún más, habrá que sumar un extra (En mi opinión, le da un toque particular). Además, incluso con este añadido, sigue siendo más barato que cualquier SUV coupé híbrido premium alemán equivalente y mantiene un conjunto de prestaciones, eficiencia y diseño muy competitivo. La versión PHEV permite moverse más de 100 km en modo eléctrico y aprovechar la etiqueta CERO sin renunciar a potencia y carácter.
En definitiva, si buscas un SUV que combine líneas agresivas, la ansiada etiqueta CERO y más de 200 CV sin arruinarte, el Formentor PHEV se postula como una opción sólida. No necesitas marcas premium más pichis para sentirte al volante de un coche con presencia, porque aquí lo tienes todo concentrado en un único modelo con carácter, eficiencia y personalidad.
Precio y condiciones reales
El Formentor 1.5 e‑Hybrid 204 CV se anuncia “desde 28.990 €”, pero como hemos dicho antes, solo con financiación y Plan MOVES III. Si no cumples estas condiciones, el precio sube (obviamente) y habrá que sumar cualquier extra que te caliente el morro, como la pintura mate o llantas elegantonas. Aun así, este coche continúa siendo muy interesante frente a otras alternativas premium y mantiene el acceso a ventajas de la etiqueta CERO.
En su versión híbrido enchufable ofrece una autonomía eléctrica de 115–125 km WLTP, suficiente para la mayoría de recorridos urbanos, mientras que el motor de 204 le CV permite adelantamientos ágiles y un uso cómodo en carretera sin sacrificar eficiencia, mientras que las emisiones de CO₂ y el consumo permanecen bajos, especialmente en modo eléctrico.
Si es por prestaciones, precio y etiqueta CERO, este Formentor representa un equilibrio difícil de encontrar: diseño coupé, híbrido enchufable con autonomía real y potencia suficiente para el día a día, sin tener que desembolsar lo que piden Audi o BMW por un SUV similar.
Mecánica, equipamiento y PINTURA MATE
El Formentor PHEV monta un motor 1.5 e‑Hybrid de 204 CV con cambio DSG (o sea, contínuo), llantas de 18", pantalla central de 12,9", climatizador de tres zonas, faros Full LED y volante CUPRA con levas. Los asistentes de conducción incluyen control de carril, lectura de señales y control adaptativo según versión.
El maletero se queda en unos suficientes 345 litros, suficiente para el uso diario y para cuatro adultos, con espacio justo para equipaje sin comprometer la practicidad. La batería reduce algo de capacidad, pero sin hacer el coche incómodo.
La pintura mate es la guinda estética que hace que el Formentor destaque frente a cualquier otro SUV coupé de la gama media. No viene de serie, pero eleva el diseño a nivel premium sin necesidad de pagar cifras de marcas de estrella de tres puntas, mientras mantiene un equilibrio entre presencia, carácter y eficiencia.
