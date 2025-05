Es el eléctrico más barato del mercado y pronto se renovará, ¿qué podemos esperar?

El Dacia Spring lleva años siendo el eléctrico más barato que te puedes pillar en Europa, y con un precio que arranca por poco más de los 17.000 euros, ha convencido a más de 140.000 conductores desde 2021. Este SUV urbano es perfecto para callejear sin complicaciones y está a punto de ponerse al día. Según algunos renders que han salido por ahí, podría llegar en 2026 con un buen lavado de cara. La gran pregunta es qué va a traer este Spring renovado para seguir siendo el favorito de los que quieren pasarse al eléctrico sin gastarse un pastizal.

El diseño del Spring siempre ha sido de lo más básico, con un aire de mini SUV que lo hace parecer más duro de lo que es, aunque solo mide 3,7 metros de largo y tiene 15 cm de altura libre al suelo. La última actualización en 2024 ya le dio un frontal más resultón y un interior que no parecía tan de juguete, pero para 2026 se espera que Dacia suba un poco el nivel. Podría tirar por un estilo más parecido al del nuevo Duster, con un frontal que tenga más mala leche y unas líneas que le den algo de personalidad, sin olvidar que es un coche para el día a día. También se habla de meter nuevos colores y unas llantas algo más grandes, de 15 o hasta 16 pulgadas, para que no parezca que lo han sacado del catálogo de hace diez años.

Autonomía y tecnología para no quedarse atrás

La autonomía del Dacia Spring ahora mismo se queda en unos 140 km según el ciclo WLTP, con una batería de 26,8 kWh que no está mal para moverse por la ciudad, pero que empieza a parecer poca cosa frente a competidores como el Citroën e-C3 o el Leapmotor T03. Para la renovación, se espera que Dacia meta una batería un pelín más grande, quizás de unos 30 kWh, que podría estirar el rango hasta los 180 o 200 km. No es que vayas a hacer un Madrid-Barcelona sin parar, pero para el día a día y alguna escapadita corta, sería un cambio que le vendría de perlas para no perder comba.

En tecnología, el Spring nunca ha sido de presumir, y no parece que eso vaya a cambiar demasiado. La versión actual lleva una pantalla de 10 pulgadas en el acabado Extreme, con Android Auto y Apple CarPlay, pero se nota que le falta chispa porque va un poco lenta. La renovación podría traer un sistema más rápido y, con suerte, un cargador inalámbrico para el móvil, que sería un detalle práctico para un coche tan barato. También estaría bien que mejoraran la carga rápida: ahora mismo, con 30 kW, tarda unos 45 minutos en pasar del 20 al 80%. Si subieran a 50 kW y lo dejaran en unos 30 minutos, sería un puntazo para los que no quieren estar media mañana esperando en un cargador.

¿Seguirá siendo la opción imbatible?

El Dacia Spring se ha ganado su sitio a base de ser barato y práctico, pero el mercado eléctrico está cada vez más apretado. Para seguir siendo el rey del low cost, Dacia tendría que mantener el precio por debajo de los 17.000 euros, algo que parece posible si no se pasan con los extras. También sería un acierto darle un empujón al espacio interior, porque las plazas traseras son más bien para enanos, y al maletero, que con 308 litros se queda un poco corto para un finde fuera.

Con esta renovación, el Spring tiene posibilidades de seguir siendo el eléctrico barato más popular, pero va a tener que espabilar para no quedarse atrás. Si Dacia juega bien sus cartas, este pequeño SUV urbano podría seguir dando guerra unos años más.