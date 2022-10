Así es la plataforma E-GMP de Hyundai

La electrificación ha abierto un nuevo mundo de posibilidades en la movilidad. Y eso mismo han tenido que hacer los fabricantes para establecer unas bases sobre las que construir su nuevo futuro. Hyundai lo ha hecho con su plataforma E-GMP, pensada para sus próximos modelos 100% eléctricos. El primero en llevarla es este Hyundai Ioniq 5.

Son más importantes de lo que crees. Estas plataformas ahora se construyen para ser modulares, es decir, para que puedan albergar diversos vehículos de diferentes segmentos. Es el caso, por ejemplo, de esta E-GMP de Hyundai, que dará cobijo a un total de 11 coches eléctricos de aquí a 2030.

Estas plataformas eléctricas dan muchas ventajas. La primera, aumentan la distancia entre los dos ejes para obtener mucho espacio para los pasajeros. Segunda, mejorar también el espacio del maletero, que en el Hyundai Ioniq 5 es de 531 litros con los asientos en su posición, que no son pocos. Y tercera, permitir tener la batería en el suelo del coche, lo que proporciona un centro de gravedad bajo que mejora su estabilidad.

Y esto mismo también se traduce en una mayor seguridad al volante. Bueno, y comodidad, porque unido al gran espacio ya comentado que ofrecen estas plataformas, lleva una mejora en la resistencia estructural. Se ha aumentado su rigidez y resistencia a la torsión, así como la eficiencia al absorber la energía de un impacto, tanto para ocupantes como para elementos electrónicos, como la batería.

No solo permite que tengamos más seguridad y espacio interior. Sino que tengamos distintas versiones, con potencias diferentes y sistemas de tracción diferentes. Vamos, que puedes configurar el coche a tu gusto según tus necesidades.

Por ejemplo, el Ioniq 5 está disponible con versiones de propulsión trasera y tracción a las cuatro ruedas, con la posibilidad de equipar baterías de 58 o 77,4 kiloWatios-hora. Sus potencias se encuentran entre los 170 y 325 CV, con autonomías que van de 384 a 507 kilómetros, según el ciclo WLTP.

Pero esa energía eléctrica de la batería puede utilizarse también para 'dar vida' a otros aparatos eléctricos o para cargar las baterías de otros dispositivos, gracias al sistema de carga bidireccional. Esta tecnología permite al coche aportar energía con una potencia de 3,6 kiloWatios. Ideal para que, por ejemplo, no te falte de nada cuando lo necesites.

El Ioniq 5 cuenta con una arquitectura de 800 voltios que le permite cargar a una potencia de hasta 250 kiloWatios-hora, lo que se traduce en cargar la batería al 80% en solo 18 minutos, o 100 kilómetros por cada 5 minutos. De esta forma, se acerca, cada vez más, a los tiempos de repostaje convencionales de un coche de gasolina o diésel.

Además, frente a una arquitectura de 400 voltios convencional, no supone un aumento de peso, porque no necesita cableados más pesados o gruesos. La tecnología de 800 voltios también mejora la eficiencia, ya que no requiere tanta corriente al tener un voltaje superior, por lo que la cantidad de cobre, entre otras materias primas, se reduce.

Todo para que tengamos un mundo cada vez más sostenible. Está claro que, antes de entrar en una nueva tecnología, hay que tener unas bases bien definidas para que todo vaya sobre ruedas. Y plataformas como esta E-GMP de Hyundai darán vida a toda una nueva generación de coches eléctricos.

