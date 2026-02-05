Echarle gasolina al diésel: el ilógico consejo viral que promete alargar la vida del motor y que además, ¿es efectivo?

Si conduces un diésel en España, que sepas que formas parte de un club muy numeroso porque el 60 % de los coches que circulan por nuestras carreteras funcionan todavía con gasóleo. La electrificación está arrinconando a estos motores, pero nadie ha conseguido superarlos en rendimiento y autonomía, y conocen trucos que para muchos son magia.

El truco que circula por las redes

Un camionero ha explicado en Instagram lo que hace cada vez que reposta, y el vídeo se ha vuelto viral en cuestión de días con un consejo sencillo, que consiste en echarle un par de euros de gasolina junto con el gasóleo habitual.

Hablamos de unos dos o tres litros de gasolina por cada 40 ó 50 litros de diésel, que es una proporción mínima que (según él) ayuda a limpiar los inyectores y mejora la combustión del motor. La gasolina actuaría como un disolvente suave que arrastra los residuos acumulados en el sistema de inyección, y además facilitaría que el gasóleo queme de forma más limpia. Total, que estarías cuidando el motor sin hacer nada especial, solo mezclando combustibles en cada visita a la gasolinera.

Los taxistas veteranos también recomiendan este truco, y en algunas ITV aseguran que funciona de maravilla para mejorar el rendimiento de los coches con muchos kilómetros.

Los diésel necesitan mimos

Los motores de gasóleo son bestias de carga que devoran kilómetros como bueyes, pero tienen un talón de Aquiles que conviene conocer, porque los inyectores, el catalizador y el sistema de escape sufren con las emisiones que genera la combustión del diésel, así que acumulan carbonilla con facilidad si el coche no se usa en carretera.

El problema aparece cuando solo haces trayectos cortos por ciudad, porque el motor no alcanza la temperatura óptima ni mantiene las revoluciones necesarias para quemar esos residuos, y entonces empiezan varios problemas mecánicos serios que pueden costarte un dineral en el taller.

Por eso los expertos recomiendan sacar el diésel a carretera de vez en cuando, subirlo de vueltas y dejar que el motor se limpie solo, pero la pregunta es si añadir gasolina ayuda realmente a este proceso o si estás jugando con fuego (nunca mejor dicho).

Mejor usar aditivos específicos

Ningún fabricante te recomendará jamás mezclar combustibles, y hay razones de peso para desconfiar de este truco porque los sistemas de inyección modernos están calibrados al milímetro para funcionar con gasóleo puro (a veces GLP), así que introducir gasolina podría alterar la lubricación de los inyectores porque el diésel es más graso que la gasolina.

Si lo que quieres es limpiar el sistema de inyección, los aditivos específicos que venden en gasolineras y tiendas de recambios son mucho más eficaces y seguros porque están formulados para disolver la carbonilla sin dañar ningún componente, y además los fabricantes los avalan porque no alteran el funcionamiento del motor. Cuestan unos pocos euros y solamente hay que echarlos directamente al depósito antes de repostar.

Los coches antiguos aguantaban los experimentos con la gasolina sin problemas, pero los motores actuales incorporan tecnología muy sensible que no perdona errores. Si tu diésel funciona bien y le das caña en carretera de vez en cuando, probablemente no necesites trucos de ningún tipo, aunque si notas que el motor ha perdido fuelle podrías probar un buen aditivo limpiador antes de recurrir a remedios caseros que pueden salirte caros.