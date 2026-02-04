Parkings publicos para residentes: la solución a los problemas de aparcamiento que está llegando a las grandes y no tan grandes ciudades

En la plaza de Colón (en el Barrio de Salamanca) se están realizando unas obras con motivo de construcción de un nuevo parking muy especial. Nada más y nada menos que 570 plazas que tienen un uso mixto, ya que 150 de ellas serán accesibles a través de un nuevo servicio de suscripción mensual por el cual, todo aquel que quiera tener una plaza a su nombre deberá pagar un importe de 70 euros.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado en el que también explica que se trata de un trabajo de remodelación y modernización del cual se encargarán de su explotación y gestión durante los próximos 25 años.

Parking | Agencias

Antes de esta remodelación, el aparcamiento de Colón era uno al estilo clásico, el que llega primero se queda con el sitio y el que no tiene que dar vueltas y vueltas hasta encontrar un sitio libre. Ahora 150 de esas plazas estarán reservadas para los residentes, de las cuales 43 dispondrán de cargadores para los coches.

Aunque en el aspecto de los puntos de recarga no son solo los residentes los que están de celebración, ya que cualquier usuario de un coche eléctrico podrá disfrutar del resto de sus 113 cargadores disponibles para todo el mundo.

Cargadores eléctricos en aparcamientos Telpark | Telpark

No se puede decir tampoco que se hayan olvidado de los espacios para motocicletas, o al menos no del todo, porque los propietarios de estos vehículos de dos ruedas dispondrán de un total de ocho plazas para estacionarlas y que estarán repartidas en tres plantas. Las personas de movilidad reducida también contarán con 18 plazas para poder aparcar.

Si todas estas novedades te estaban haciendo pensar que se acabaron las preocupaciones para aparcar aquí, siento decirte que todavía vas a tener que esperar un poco para empezar a disfrutar de estas ventajas, porque el plazo de duración de las obras es de hasta 16 meses con un coste de más de seis millones de euros.