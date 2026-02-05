La promesa de 80 km gratis al día tiene un problema brutal

Solarstic es una startup que nació dentro de Hyundai Motor Group, y presentó en el CES 2026 su tecnología de paneles solares para carrocería con una promesa de escándalo: hasta 80 kilómetros de autonomía extra al día sin tocar un cargador. La tecnología usa polímeros ligeros en lugar de vidrio, lo que permite integrarlos en el capó y el techo con formas curvas mediante moldeo por inyección, y además mejora la seguridad pasiva porque un capó de polímero absorbe energía en caso de atropello mientras que uno de vidrio se rompe. Ya lo están probando en modelos reales como el IONIQ 5, y suena perfecto hasta que llegas a casa, coges una calculadora y descubres que el día solo tiene 24 horas.

La trampa escondida en los vatios

El IONIQ 5 consume unos 17 kWh cada 100 kilómetros según las pruebas reales que se han hecho con él, así que para conseguir esos 80 kilómetros de autonomía prometida necesitarías generar 13,6 kWh de energía limpia. Los paneles de Solarstic ofrecen 500 vatios de potencia pico, lo que significa que tendrías que estar casi 28 horas seguidas bajo un sol perfecto para alcanzar la cifra, y como eso es físicamente imposible en un planeta que rota cada 24 horas, algo no cuadra en las cuentas.

La única forma de que esos 80 kilómetros sean reales pasa por vivir en Cartagena (la ciudad más soleada de España según datos de World Weather Online recopilados por Holidu), aparcar siempre a pleno sol y hacer solo unos 10 kilómetros al día, o bien usar toda esa energía para alimentar el climatizador en lugar de mover las ruedas. En Pamplona, cogiendo un día de verano con cinco horas de sol pico, apenas conseguirías 2,5 kWh que dan para menos de 15 kilómetros, así que vamos, que lo de no enchufar el coche nunca más es pura fantasía para el 99% de la gente.

Lightyear One lo intentó antes prometiendo 70 kilómetros diarios con su techo solar, pero el coste prohibitivo aceleró su fin y acabaron en bancarrota total. Sono Motors también apostó fuerte con el Sono Sion hasta que la financiación se les hizo cuesta arriba, y al final cancelaron el coche para vender su tecnología a autobuses y camiones porque ahí sí tiene más sentido. Aptera parece que va a conseguir entregar en 2026 su vehículo solar de tres ruedas ultraeficiente, aunque es un modelo de nicho extremo y no un SUV que cualquiera pueda comprarse en el concesionario de su ciudad.

¿Donde merece la pena el invento?

Si bajas las expectativas y dejas de soñar con autonomía infinita, los paneles solares pueden ser útiles para cosas más modestas que igualmente vienen bien. Mercedes probó su Vision EQXX en un par de trayectos y el techo solar añadió 13 y 43 kilómetros de autonomía respectivamente, y el segundo tuvo lugar en un día soleado de junio donde la cosa funcionó mejor.

El Toyota Prius Plug-in de 2021 apenas conseguía 6 kilómetros extra en el mejor de los casos con sus 180 vatios teóricos de potencia (140 vatios reales), y los compañeros de Motorpasión que lo probaron llegaron a una conclusión clara, porque las placas solares nunca van a poder recargar la batería principal hasta el 100%. La gracia del invento está en alimentar el climatizador sin tocar la batería principal, así que podrías mantener el coche fresco en verano mientras está aparcado o precalentar el habitáculo en invierno sin perder autonomía real para conducir.

Hyundai tiene la ventaja de la escala que le faltó a Lightyear o Sono Motors, y si consiguen que ese módulo solar aguante bien una década sin degradarse ni ponerse amarillento, será un as en la manga interesante. El reto técnico pasa por evitar que los polímeros expuestos al sol pierdan transparencia y se vuelvan amarillentos, y además tienen que resistir los lavados sin rayarse porque si el polímero se raya la luz se dispersa y no llega a las células, total que están probando con recubrimientos especiales antirrayado y antidegradación para solucionar el problema.

El futuro es menos épico

Cargar tu coche solo con el sol no va a pasar con la tecnología actual, al menos no si pesas dos toneladas y haces más de 10 kilómetros al día como hace la mayoría de la gente. Podrías conseguir un extra simpático para reducir el consumo del aire acondicionado o mantener la batería cuando el coche está parado varios días, pero olvídate de decir adiós al cargador para siempre porque la física no perdona, y las horas de sol en España no dan para alimentar un SUV eléctrico moderno.

Si vives en el Mediterráneo y haces pocos kilómetros diarios, entonces sí que podría merecer la pena invertir en un coche con paneles integrados cuando la tecnología esté madura y se demuestre que aguanta sin problemas durante años. Mientras tanto, enchufar el coche por la noche en casa o en un cargador público sigue siendo la forma más fiable de tenerlo listo cada mañana, y los paneles solares son un complemento interesante que puede ahorrarte unos euros en climatización, pero no la revolución energética que algunos vendían en los comunicados de prensa.