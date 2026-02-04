Toyota da un paso casi definitivo para traer de vuelta un superdeportivo con motor trasero

El Toyota MR2 es uno de los modelos más míticos de la marca, con esos faros que se abrían en la parte delantera del capó y con motor central-trasero. Se produjo desde 1984 hasta 2007 y, desde entonces, se ha rumoreado mucho sobre una posible vuelta. Estaba claro que el fabricante japonés no permitiría que un coche tan legendario “falleciera” sin más. Pues ese regreso debe estar muy cerca porque Toyota acaba de registrar el nombre MR2 para devolver este modelo a la vida pero con una renovación estética y mecánica.

Mantendrá una de sus esencias más características, su motor central-trasero. Y para sorpresa de muchos, este propulsor va en el sentido opuesto a lo que dicta la industria y la normativa europea porque no será eléctrico. La cuestión es cuál sería el motor de combustión que integrará, el candidato más probable es el G20E de cuatro cilindros y 2.0 litros.

El Toyota FT-Se es el prototipo de deportivo eléctrico con alma de MR2 que estábamos esperando | Toyota

Nuevo motor

De complexión pequeña y peso ligero (menos de 150 kilos), este motor es capaz de superar los 600 CV de potencia para coches superdeportivos. Este propulsor aún no está incluido en ninguno de los Toyota del mercado. No obstante, llegará bastante pronto, a partir del próximo año en las nuevas generaciones del GR Yaris, el Corolla, o el esperado revival del Celica y del Supra.

Tanto el nuevo Celica como el renacer del Supra aparecerán antes que la resurrección del Toyota MR2. Aún está en las fases primitivas de su desarrollo, y la marca japonesa no acostumbra a acelerar, prefiere la paciencia para que sus modelos sean no decepcionen. Por eso, se calcula que tendríamos que esperar hasta al menos el final de la presente década.

Toyota Yaris y Toyota Supra | Toyota

Una estética renovada

El nuevo Toyota MR2 será la cuarta generación de este modelo. Esperemos que mantenga sus particulares faros de la primera generación y otros detalles que provoquen que sea fácil identificar el coche, pero está claro que su diseño se adaptará a los tiempos. Eso sí, su renacimiento puede que no alcance el mismo estatus que acostumbraba.

El Toyota MR2 alcanzó su cuota más alta de protagonismo en los circuitos cuando Toyota participaba en numerosos campeonatos, incluyendo la Fórmula 1. Ahora, la marca no tiene tanta presencia en competición, así que de momento no parece probable que el MR2 vuelva a llevar el nombre de Toyota por los campeonatos de automovilismo más prestigiosos del mundo.