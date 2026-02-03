El Gobierno aprueba las ayudas y la deducción al IRPF para la compra de vehículos eléctricos

El programa Auto+, anunciado por el Gobierno con una dotación de 400 millones de euros para este año, ayudará con hasta 4.500 euros a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, económicos y europeos, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, según ha informado este martes el Ministerio de Industria.

El contenido del programa, que da continuidad a los incentivos a la demanda desplegados por el Plan Moves -cuya última prórroga decayó el pasado 31 de diciembre-, ha sido aprobado en la víspera en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, si bien entrará en vigor cuando se publique la convocatoria.

De acuerdo con la información facilitada por Industria, las ayudas estarán dirigidas a la adquisición directa y/o en leasing o renting (este último, en el caso de autónomos y empresas) a vehículos a motor electrificados, y su importe oscilará dependiendo de factores como el tipo de motorización o el coste del coche.

Estas se concederán para la compra de vehículos nuevos y de otros "adquiridos a través de un concesionario o punto de venta del grupo fabricante/importador cuya primera matriculación (...) se haya efectuado en España con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2025".

Requisitos para acceder al plan

Para recibir las ayudas del plan, los vehículos tienen que cumplir dos requisitos mínimos: que tengan etiqueta CERO y no superen los límites de precio establecidos. Estos últimos dependen de la categoría.

Así, para los M1 (turismos de hasta nueve plazas), el coste máximo del vehículo sin impuestos tendrá que ser de 45.000 euros, y para las motocicletas L3e, L4e y L5e, de 10.000 euros. Mientras que para la categoría N1 de furgonetas o camiones ligeros así como para los cuadriciclos L6e y L7e no habrá limitación.

El importe máximo de ayuda variará entre los 5.000 euros para furgonetas o camiones ligeros y los 4.500 euros para los turismos, hasta los 1.500 y los 1.100 euros para cuadriciclos y motocicletas, respectivamente.

No obstante, la cuantía final se calculará como un porcentaje que tendrá en cuenta las tres EEE (que sea eléctrico, económico y europeo).

En cuanto a la primera de ellas, se establecen dos factores de modulación: para el eléctrico puro, un 50 % del importe máximo de la ayuda, en tanto que para los eléctricos de autonomía extendida e híbridos enchufables, un 25 %.

En el caso concreto de los turismos M1, los vehículos de hasta 35.000 euros podrán aspirar al 25 % del importe máximo, un porcentaje que cae hasta el 15 % para aquellos de más de 35.000 euros, siempre que se mantengan dentro del rango aprobado para recibir esta ayuda.

Al resto de categorías de vehículos se le asignará un 25 % del importe máximo.

El programa también otorgará un 15 % a los vehículos cuyo montaje y terminación final precomercialización se haya realizado en una instalación de la UE. Si, además, una parte del proceso de fabricación de la batería se realiza en suelo europeo, el comprador se podrá beneficiar de un 10 % adicional.

Las ayudas quedarán limitadas a un vehículo por beneficiario. De ser este una empresa, se podrá ampliar a un máximo de 10 vehículos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley con medidas del escudo social, incluida la prórroga de las deducciones de hasta el 15 % en el IRPF para particulares y empresas que compren vehículos eléctricos e instalen puntos de recarga, después de que el anterior paquete 'ómnibus' fuera derogado la pasada semana en el Congreso.

No obstante y pese a esta incertidumbre, cabe señalar que en enero, según las cifras compartidas este pasado lunes por Anfac, la cifra de vehículos eléctricos se ha situado en 6.472, lo que supone un aumento de más del 29,1%. En el caso de los modelos híbridos enchufables (PHEV), se anotaron 8.740 ventas, un 66,7% más en comparativa con enero de 2025.

Respecto a los turismos electrificados (BEV+PHEV), 2026 inicia con cifras positivas, ya que registranun aumento del 48,3%, con un total de 15.212 unidades. La cuota de mercado alcanza un 20,8% eneste periodo, superando con 6 puntos porcentuales el 14,8% del mercado que supusieron los vehículos electrificados en enero de 2025.