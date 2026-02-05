Hyundai ha creado el mestizaje ideal entre un monovolumen y una camper, además, 100% eléctrico

Si los SUVs se están cargando los monovolúmenes, entonces habrá que reinventarlos. Es lo que ha hecho Hyundai con mucha creatividad. La marca surcoreana ha desarrollado un monovolumen que también es una fabulosa Camper que, gracias a un amplísimo equipamiento, permite largas estancias fuera de casa. Presentada en el Salón de Bruselas de principios de este año, la Hyundai Staria Camper Concept ha dejado a mucha gente boquiabierta.

Este monovolumen tiene un tamaño de 5,2 metros, una altura que supera los 2 metros de alto con el techo levantado y 3,2 metros de distancia entre ejes, anchura para ofrecer suficiente espacio en formato camper. Es como una pequeña vivienda con todo lo que hace falta, ducha portátil, frigorífico de 36 litros, pila de lavar, sistema de climatización, o asientos que se convierten en cama y regresan a su estado natural solo pulsando un botón.

Hyundai Staria Lounge Camper | Hyundai

Extender la autonomía

Pero la joya de la corona está en el techo que se eleva para ofrecer mayor altura para mayor comodidad en la zona de cocina y mayor luminosidad natural. En el exterior de este techo, encontramos un panel solar de 520 W que genera hasta 2,6 kWh de electricidad cada día que se pueden hacer funcionar los distintos equipamientos del coche o, incluso, para extender la autonomía de la batería.

Es un sistema de 800 V como en la mayoría de modelos eléctricos de Hyundai, la autonomía alcanza los 400 kilómetros y es capaz de de cargar del 10 al 80% en solo 20 minutos. Esta batería alimenta un motor 100% eléctrico de 218 CV de potencia para una velocidad máxima de entre 150-160 km/h. El propulsor, además, está conectado a una tracción delantera.

Hyundai Staria Camper | Hyundai

Cristales inteligentes

Uno de los aspectos más llamativos que incluye el Hyundai Staria Camper Concept son sus cristales inteligentes (y también aislantes para conservar temperatura interior) que se adaptan a las necesidades de los usuarios. Incluso es posible ajustar la opacidad de los cristales.

En resumen, el Hyundai Staria Camper Concept es un coche ideal para los aventureros que gustan de largas excursiones, pero también un monovolumen que se adapta perfectamente a la circulación día a día en ciudad. Para colmo, su diseño en apariencia simplista se culmina con un atractivo frontal con una fina tira LED sobre un amplio y contundente salida de aire. Si se pregunta por el precio, aún nos queda un poco para saber la respuesta.