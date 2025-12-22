Santana resucita con el 4x4 que España desea: un todoterreno diésel, con reductora y a un precio imbatible

El mito, la leyenda del campo español, la marca mítica marca de Linares que unimos mentalmente con la gorra de Caja Rural está de vuelta y no ha venido a contar batallitas, sino a recuperar su trono. La firma andaluza acaba de confirmar su próxima gran apuesta: un auténtico todoterreno de la vieja escuela, con motor diésel y tracción total, que promete democratizar el acceso al barro. Santana nos trae un Jeep (o Land Rover) para todos.

Estamos hablando de un vehículo de 4,79 metros de largo que no se anda con chiquitas, con una estética imponente y una mecánica diseñada para durar.

BAIC Santana | BAIC

Un arsenal técnico para humillar a los SUV de ciudad

Bajo el capó de este nuevo Santana late un motor diésel de 2.0 litros y 163 CV, una cifra que, sumada a su generoso par motor, te garantiza que no habrá cuesta que se le resista ni remolque que se le haga pesado, ni desesperación buscando enchufes. La potencia se gestiona a través de una caja de cambios automática ZF de ocho velocidades por convertidor de par. Si conoces ZF sabes que es un estándar de calidad que te asegura suavidad en carretera y una precisión quirúrgica cuando la cosa se complica fuera de ella. Por si fuera poco, el sistema de tracción total firmado por Borg Warner incluye reductora y bloqueos en ambos diferenciales, lo que convierte a este modelo en una herramienta profesional capaz de dejar en evidencia a rivales que cuestan casi el doble.

Las cotas off-road son, sencillamente, excelentes, con un ángulo de entrada de 37º y una capacidad de vadeo de hasta 800 mm que le permiten aventurarse en ríos y barrizales con una confianza absoluta. A diferencia de otros rivales que presumen de estética campera pero se dejan los bajos al primer bache, el 4x4 de Santana ofrece 11 modos de conducción distintos para adaptarse a cualquier superficie, desde arena suelta hasta nieve virgen. Además no renuncia a un equipamiento de serie sorprendente que incluye desde techo extraíble hasta tapicería de cuero y una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas.

Esta propuesta llega para competir directamente con titanes de la talla del Toyota Land Cruiser o el KGM Rexton, pero con la mano ganadora de un precio que promete ser mucho más cercano al bolsillo español.

BAIC Santana | BAIC

La ofensiva total de Santana: diésel, gasolina y hasta eléctricos

La ambición de la marca andaluza no se detiene aquí, porque el plan de expansión incluye un segundo modelo basado en el BAIC BJ30, un vehículo algo más compacto pero que es igualmente capaz de salir del asfalto con dignidad y suspensiones intactas. Este llegará con motorizaciones de gasolina de 245 CV y opciones bifuel para aquellos que buscan la etiqueta ECO sin renunciar a las capacidades de un buen 4x4.

La vuelta del nombre de Santana a los concesionarios es una victoria para todos los que creían que la fabricación de todoterrenos, y más aún en España, era cosa del pasado.

Santana ha vuelto para quedarse, y lo hace con el coche que muchos buscan aún: un diésel de verdad, con marchas cortas y un precio que no nos obligue a empeñar un riñón para disfrutar de la libertad que solo un buen 4x4 puede dar.