El Renault 5 se vende tanto que se ha convertido en un problema... un bendito problema

Renault ha conseguido fabricar un coche eléctrico que la gente quiere comprar de verdad, y eso en 2026 es casi un milagro. El Renault 5 ha arrasado en Francia hasta convertirse en el eléctrico más vendido del país por delante del Tesla Model Y, y la demanda ha obligado a la planta de Douai a reactivar el turno de noche después de años con las luces apagadas. Ahora salen de allí cerca de 900 coches eléctricos al día, y la mayoría son Renault 5.

El problema es que producir a este ritmo sin meter la pata es complicado, porque cualquier error se traduce en meses de espera para clientes que ya llevan tiempo esperando. La fábrica trabaja al límite, y aunque también ensambla el Alpine A290, el Nissan Micra, el Scénic y el Mégane E-Tech, el Renault 5 representa dos tercios de la producción total, vamos, que si algo falla con este modelo, falla todo.

Renault 5 | Renault

Bendito problema

La marca confiaba en que el Renault 5 funcionara bien, pero probablemente no esperaba este nivel de locura. En 2025 superó las 100.000 unidades producidas en noviembre, apenas un año después de su lanzamiento, y las cifras siguen subiendo. En España se colocó en quinta posición con 4.123 matriculaciones, lo cual no está mal para un mercado donde los chinos vienen pisando fuerte.

El diseño retro con toque moderno ha funcionado, el precio es razonable para un eléctrico y el tamaño es perfecto para ciudad, total que la gente se ha lanzado a comprarlo, y ahora Renault tiene el dilema de producir más sin comprometer la calidad. Porque una cosa es vender mucho, y otra muy distinta es mantener el nivel cuando la presión aprieta.

La competencia está ahí esperando cualquier tropiezo, y los clientes que llevan meses esperando su coche no van a perdonar retrasos ni fallos de calidad. Si Renault quiere convertir este éxito en algo sostenible, tiene que ajustar la producción. Aunque bendito problema, claro está.

Renault 5 | Renault

Más gente para aguantar el ritmo

Para sostener 900 coches al día hacen falta manos, muchas manos, y Renault ha tenido que montar un turno de noche con unas 600 personas. Eso no se improvisa, así que la búsqueda de operarios cualificados ha sido intensa, y en algunos casos bastante poco ortodoxa.

Ante la urgencia, el grupo ha traído trabajadores desplazados temporalmente desde su planta de Córdoba en Argentina, donde la carga de trabajo es menor, y ha reforzado la plantilla con temporales de Marruecos y refugiados ucranianos y afganos. La solución no es ideal, pero es la que hay cuando necesitas producir ya.

Renault ya ha confirmado que esto va en serio, porque tiene previsto firmar 700 contratos indefinidos en el complejo de ElectriCity. El Renault 5 no solo está salvando la imagen de la marca, sino que también está generando empleo local, lo cual siempre viene bien para una región que ha sufrido cierres y recortes industriales en los últimos años.

Renault 5 | Renault

Que no se les suba a la cabeza

El Renault 5 ha demostrado que hay mercado para un eléctrico compacto, bonito y con precio razonable, pero ahora viene la parte difícil, porque Renault tiene que aprovechar esta ola sin meter la gamba con subidas de precio injustificadas, versiones mal planteadas o una estrategia de equipamientos que convierta el coche en un lío incomprensible.

La historia de la marca está llena de ejemplos de modelos que empezaron bien y terminaron enterrados por decisiones absurdas, y el ZOE es el caso más claro, porque tuvo su momento de gloria y luego se diluyó entre versiones confusas y precios que no cuadraban.

La pelota está en su tejado, y el mercado no va a esperar eternamente. Si la marca sabe gestionar el éxito, el R5 podría convertirse en su modelo más vendido durante años, pero si se confía y empieza a hacer experimentos raros, la competencia china está ahí esperando para ocupar ese hueco, total que ahora toca demostrar que saben mantener lo conseguido.