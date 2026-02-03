Cuidado con llamar al seguro o compañía de alquiler desde el número que encuentras en Google: así estafan en cuestión de minutos

Buscar el número de atención al cliente en Google puede parecer lo más lógico cuando tienes un problema urgente, pero una conductora de Estados Unidos acaba de demostrar por qué es una pésima idea. Su coche de alquiler quedó bloqueado por Hertz tras no pagar a tiempo, y cuando encontró un número en internet para resolver el asunto acabó perdiendo 616 euros en tarjetas regalo de Walmart. La trampa era perfecta: el número parecía oficial, quien respondió conocía los detalles de su caso, y la urgencia por recuperar el coche hizo el resto.

La trampa de las tarjetas regalo

La mujer compró una tarjeta de 320 dólares (sí, sucedió en EE.UU.) y volvió a llamar al supuesto servicio de atención, pero le dijeron que no valía porque no era la cantidad exacta. Aquí es donde empezó a fraguarse la estafa de verdad, porque la víctima regresó al supermercado convencida de que solo era un problema de cifras y compró una segunda tarjeta regalo por exactamente 312 dólares.

Grúa retirando un vehículo | Europa Press

Cuando volvió a llamar facilitó el número de la tarjeta y le aseguraron que reembolsarían la cifra inicial cuando devolviera el coche de alquiler, algo que nunca ocurrió. El vehículo seguía bloqueado días después y cuando marcó el supuesto número de atención al cliente, la línea ya no existía y había desaparecido completamente.

Había perdido 632 dólares (616 euros) en tarjetas de regalo sin solucionar absolutamente nada, porque estas tarjetas son usadas por delincuentes precisamente porque casi no se pueden rastrear. Una vez que facilitas el código de la tarjeta el dinero desaparece para siempre, y las autoridades tienen prácticamente imposible localizar a los responsables que se ocultan tras líneas telefónicas desechables y cuentas anónimas.

Alquiler de coches en ciudades españolas | Agencias

Cómo operan los estafadores con números falsos

Muchos conductores habrían sospechado si un supuesto trabajador de Hertz les solicita una tarjeta de regalo de Walmart para pagar una factura, pero otras personas como esta mujer no se dan cuenta de que están a punto de ser estafadas. El problema es que cuando tienes el coche bloqueado y necesitas recuperarlo urgentemente, la lógica se nubla y aceptas cosas que en otra situación te parecerían sospechosas, porque los delincuentes aprovechan precisamente ese estado de ansiedad y urgencia.

Los estafadores colocan números falsos en internet que aparecen en búsquedas de Google cuando alguien busca el servicio de atención al cliente de empresas de alquiler, y muchas veces estos números fraudulentos aparecen incluso antes que los oficiales. Cuando llamas te atiende alguien que conoce perfectamente el funcionamiento de la empresa, usa el lenguaje adecuado y te transmite confianza suficiente para que bajes la guardia completamente.

La policía le aconsejó a la víctima denunciar el fraude a la Comisión Federal de Comercio, pero el problema es que al tratarse de una estafa que involucra tarjetas de regalo resulta difícil recuperar el dinero o identificar a los responsables. Las tarjetas regalo son el método perfecto para los estafadores porque funcionan como dinero en efectivo imposible de rastrear, y una vez que das el código es como entregar billetes que nunca podrás recuperar.

Tarjetas regalo de Apple | ondacero.es

Las señales de alarma que debes reconocer

Para evitar ser víctima de estos timos las autoridades recuerdan que como norma general ninguna empresa pedirá a sus clientes que abonen un pago con tarjetas regalo jamás. Si alguien lo exige casi seguro que es un engaño, porque las empresas legítimas tienen sistemas de pago normales con tarjeta de crédito, transferencia o efectivo en sus oficinas.

Por otro lado hay que verificar siempre los números de teléfono en páginas web oficiales escribiendo directamente la URL en el navegador, nunca confiando en los resultados de Google que pueden estar manipulados. Si algo parece sospechoso como un método de pago inusual, hay que detener la operación de inmediato y buscar canales verificables antes de facilitar datos o transferir dinero, porque es mejor perder cinco minutos verificando que perder 600 euros cayendo en una trampa.

Total que la próxima vez que necesites llamar al servicio de atención al cliente de cualquier empresa, no uses el primer número que aparezca en Google. Ve directamente a la web oficial de la compañía, busca el apartado de contacto y usa solo ese número aunque tardes más en encontrarlo, porque esos minutos extra pueden ahorrarte perder cientos de euros en manos de delincuentes que saben exactamente cómo manipular a víctimas desesperadas por resolver un problema urgente con su coche de alquiler o cualquier otro servicio.