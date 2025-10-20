Los EBRO s700 y s800 logran la máxima calificación de cinco estrellas en los test Euro NCAP

Los nuevos EBRO s700 y s800, han alcanzado la máxima calificación de cinco estrellas en los ensayos de seguridad de Euro NCAP 2025, con puntuaciones sobresalientes en todas las áreas de evaluación. Estos resultados sitúan a ambos modelos entre los SUV más seguros de su categoría.

EBRO s700 y s800 | EBRO

El informe oficial de Euro NCAP destaca que, tanto el impacto lateral como frontal descentrado (Ensayo MPDB), el habitáculo permaneció estable, mostrando un comportamiento sólido de la estructura. Las mediciones de los maniquíes “indicaron una buena protección general del conductor y del acompañante”, lo que confirma la eficacia del diseño del habitáculo y la absorción controlada de energía en la zona delantera y lateral.

Chasis EBRO s800 | EBRO

Otro de los puntos destacados del análisis es el funcionamiento de los airbag, que según el informe actuó correctamente en los ensayos, con lecturas que indicaron “buena protección para conductor y pasajero”. Por otro lado, en los impactos traseros, las pruebas de los asientos y reposacabezas demostraron una “buena protección” frente a lesiones por latigazo cervical, reforzando el equilibrio entre confort y seguridad.

Airbags EBRO s700 | EBRO

Euro NCAP confirma, además, que “ambos modelos cuentan con un sistema avanzado de llamada de emergencia (eCall) y destaca el que previene colisiones secundarias después del impacto”, junto con medidas de seguridad que permiten la apertura de puertas y ventanillas en caso de inmersión, evidenciando la atención de EBRO a cada detalle del rescate y la supervivencia posterior al impacto.