El STI de Subaru está de vuelta, y con doble receta: motor de combustión y eléctrico

Los míticos Subaru STi podrían estar de regreso, pero no como todos esperamos, como cabría esperar. Lo harán con todas las tendencias actuales en cuanto a tecnología, y por tanto, de regresar, lo harían electrificados. Hablamos de modelos eléctricos, sí, pero también gasolina.

Muchas son las marcas que han dado la espalda a sus vertientes más deportivas, aunque esas mismas marcas, parecen querer recuperar, aunque adaptadas a los tiempos que corren. No en balde, se dejó de lado dichas versiones por cuestión de costes, habría que invertir una elevada cantidad de dinero en el desarrollo de nuevas tecnologías y no se podía pensar en versiones deportivas que, por cierto, son poco rentables.

Las versiones deportivas, por lo general, son menos rentables que cualquier otra variante. Son más caras de desarrollar, se venden con precios más elevados y, además, se venden pocas unidades. Por ello, cuando hay que recortar costes, son las primeras en desaparecer, aunque cuando las cosas cambian, son las primeras en volver a ponerse en circulación.

Subaru STI | Subaru

El Subaru Performance-E STI nos adelanta cosas interesantes

Subaru siempre ha sido una marca con un fuerte lazo con el mundo de los rallies, un hecho que les ha granjeado una imagen deportiva y deseable por muchos usuarios. Sin embargo, dejaron de lado todo atisbo de deportividad y se centraron en otras cuestiones que daban más dinero y más estabilidad. No en balde, las marcas de coches viven de ganar dinero, ¿verdad?

Pero ahora, quieren recuperar su pasado deportivo y nos lo demuestran con el Subaru Performance-E STI, un prototipo de motores eléctricos del que, por ahora, no han dado muchos detalles, ni siquiera imágenes. Lo único que han mostrado es una imagen del faro delantero de muy afiladas formas.

No obstante, junto este coche, Subaru nos muestra otro, el Performance-B STI, la que sería, por así decirlo, la versión de gasolina. Es decir, la firma japonesa tiene en el horno dos coches que recuperarán sus míticas siglas STI; uno a gasolina y otro eléctrico.

Subaru STI | Subaru

Tracción total y máxima deportividad

Para ser justos con Subaru, tenemos que decir que dejar la producción de sus versiones STI fue por motivos medioambientales; no superaban las normas de emisiones. Ahora, tras un prudente tiempo de desarrollo, vuelven al ataque.

De todas formas, se dice que la marca ya nos adelantó el regreso de los STI con el Subaru WRX Concept, coche que servirá de inspiración para los nuevos modelos de los que no sabemos mucho más. Ni siquiera sabemos cuándo serán presentados oficialmente.

Lo mejor de todo es que los Subaru STI no estarán solos. Toyota pondrá en circulación, según rumores, una nueva edición del Century Coupé y Mazda trabaja en otro deportivo, aunque en este caso con carrocería de cuatro puertas.