Ruta Madrid-A Coruña en Porsche Macan: comprobamos si es posible cruzar media España con un eléctrico de la marca de deportivos de Stuttgart

Mucha gente es escéptica a la hora de viajar en un coche eléctrico. Sobre todo, si hablamos de uno potente. Ya sabéis que siempre hemos asociado en un coche de combustión que, a mayor potencia, el consumo será también elevado. Pero… ¿y si te digo que con la tecnología eléctrica del nuevo Porsche Macan puedes tener eficiencia y músculo a la vez? ¿No te lo crees? Pues vamos a hacer un viaje desde las instalaciones de Porsche Ibérica, en Madrid, hasta A Coruña, para pasar de la teoría a la práctica.

El nuevo Macan es una muy buena opción para viajar, tiene un amplio espacio interior para sus ocupantes, así como también para las maletas, gracias a sus dos maleteros: el trasero de 540 litros y el delantero de 84. Con las pilas 100 % nos ponemos en marcha, por delante tenemos casi 600 km. Un viaje que ya se consideraría largo para un vehículo eléctrico. Pero por suerte, el Porsche Macan ha sido desarrollado desde cero pensando en esta tecnología.

El nuevo Porsche Macan es un todocamino muy versátil. Es bastante cómodo gracias a su suspensión, que incorpora de serie amortiguadores de doble válvula, que trabajan por separado la extensión y comprensión. Además, el tacto es muy familiar, el de Porsche de toda la vida, a pesar de ser un eléctrico. Y como también nos tiene acostumbrados la marca, la potencia no escasea en su familia…

El Macan tiene cuatro niveles de potencia. La versión de acceso tiene un solo motor en el eje trasero; el resto de la gama cuenta con tracción a las cuatro ruedas. La batería es la misma para todos, 100 kWh de capacidad, 95 útiles, para brindar una autonomía que oscila entre los 592 y 643 km.

Después de probar muchos eléctricos viajando, creo que la cifra perfecta de autonomía para no ir sudando hasta el siguiente cargador está en unos 400 o 450 km reales con una carga. Algo que cumple este nuevo Porsche Macan gracias, en parte, a su eficiencia aerodinámica. A partir de ahí, nosotros mismos seremos el “cuello de botella” de esta tecnología. Bien porque sintamos la “llamada de la naturaleza”, porque alguno de los ocupantes quiera tomar algo o estirar las piernas, o queramos parar a comer.

Primera parada técnica en el camino. Después de unos 250 km toca recuperar energía comiendo algo. Y ya que estamos, vamos a darle algo de “chicha” también a nuestro Macan. De hecho, cargaremos más de lo necesario, porque gracias a su arquitectura de 800 voltios puede admitir cargas de hasta 270 kW. Vamos, que en unos 20 minutos estaremos listos para continuar.

Para maximizar su autonomía, el Macan incorpora una aerodinámica activa, que arroja un coeficiente de 0,25, excelente para un SUV. Además, cuenta con el Porsche Charging Planner que, a través del sistema de navegación, nos planea la ruta hasta nuestro destino, con las paradas de carga incluidas.

Pero todo no es eficiencia, también hay que darle un poco de alegría a la vida. Y con este Porsche Macan Turbo te lo pasas de cine viajando. Por autopista es muy silencioso y cómodo, pero por carreteras más reviradas es bastante divertido. Se mueve con una precisión quirúrgica y con los 639 CV que tiene, no hay adelantamiento o incorporación que se le resista.

Todo unido con un paquete de ayudas a la conducción muy completo, para que, aparte de pasarlo bien, también estemos lo más seguros posible para llegar a nuestro trayecto sin problemas.

Ya estamos en A Coruña, en el Centro de Porsche de la ciudad. El viaje a ha sido coser y cantar a bordo del nuevo Macan, un modelo que tiene todos los valores que la firma lleva representando durante décadas. Pero ahora con la tecnología eléctrica que nos proporciona una nueva forma de viajar.