El Dolphin Surf es uno de los más baratos en España, y la nueva versión viene con 5 plazas, más espacio y más autonomía

El BYD Dolphin Surf se ha convertido en una de las puertas de entrada más asequibles al coche eléctrico en España. Y BYD ya trabaja en una evolución de la fórmula que conocemos en Europa que será considerablemente más grande, potente y capaz.

La marca china ha enseñado por primera vez el interior del denominado Great Seagull, un nuevo modelo desarrollado sobre la familia del Seagull chino, el coche que conocemos en nuestro mercado como Dolphin Surf. Y aunque todavía no está confirmado que vaya a llegar a Europa exactamente con esa denominación, sus cifras anticipan un salto importante.

BYD Great Seagull | BYD

El pequeño BYD deja de ser tan pequeño

La principal diferencia está en el tamaño. El nuevo modelo alcanza los 4,20 metros de longitud, frente a los 3,99 metros del BYD Dolphin Surf que conocemos actualmente.

Si lo comparamos con el Seagull chino del que deriva, el crecimiento es todavía más evidente: gana 42,5 centímetros de longitud. También pasa de 1,715 a 1,810 metros de anchura y aumenta la distancia entre ejes desde 2,50 hasta 2,65 metros.

Todo ese crecimiento debería traducirse principalmente en más espacio para los pasajeros. El nuevo coche está homologado para cinco ocupantes y se aleja de esa concepción de eléctrico estrictamente urbano para acercarse a un utilitario convencional.

De hecho, con 4,205 metros de largo se aproxima bastante al tamaño de otros coches del segmento B y queda peligrosamente cerca de modelos superiores de la propia BYD.

BYD Great Seagull | BYD

Un interior completamente nuevo

BYD también ha enseñado los primeros bocetos del habitáculo y prácticamente todo cambia. El salpicadero apuesta por un diseño mucho más limpio, presidido por una gran pantalla central flotante.

También encontramos un volante de dos radios, mientras que el selector de marchas se traslada a una palanca situada detrás del volante. Eso permite liberar espacio en la consola central.

Por suerte, BYD no parece haberse apuntado completamente a la moda de eliminar todos los botones. Debajo de los aireadores centrales se mantiene una fila de controles físicos para algunas de las funciones más utilizadas.

La consola central elevada incorpora además dos portavasos, espacio de almacenamiento y una zona destinada a la carga inalámbrica del teléfono.

BYD Great Seagull | BYD

127 CV y hasta 420 kilómetros de autonomía

También hay novedades importantes debajo de la carrocería. Los documentos regulatorios registrados en China apuntan a un motor eléctrico de 95 kW, aproximadamente 127 CV, con una velocidad máxima de 150 km/h.

Para la batería se contemplan al menos dos opciones de química LFP fabricadas por FinDreams. La más pequeña tendría unos 30 kWh y 320 kilómetros de autonomía, mientras que la superior alcanzaría aproximadamente 39,2 kWh y 420 kilómetros.

Eso sí, hay que tener cuidado con estas cifras. Los 420 kilómetros corresponden al ciclo de homologación chino CLTC, más optimista que el WLTP europeo. Por tanto, si finalmente llega a España, su autonomía homologada aquí será previsiblemente inferior.

Incluso podrá tener LiDAR

El salto tecnológico podría ser igualmente importante. Entre el equipamiento contemplado aparece incluso un sensor LiDAR instalado sobre el techo, acompañado por diferentes radares y cámaras.

En China este hardware estaría asociado al sistema de asistencia a la conducción DiPilot 300 de BYD. Su disponibilidad en Europa, si finalmente llega hasta nuestro mercado, todavía está por confirmar.

BYD Great Seagull | BYD

El actual Dolphin Surf ya es uno de los eléctricos más baratos de España

Todo esto resulta especialmente interesante porque el Dolphin Surf juega precisamente la carta del precio. Actualmente BYD anuncia en España el modelo desde 18.780 euros al contado antes de aplicar determinadas ayudas, mientras que las promociones con financiación y el adelanto del Plan Auto+ pueden reducir notablemente esa cifra.

El modelo que actualmente vende BYD en nuestro país mide 3,99 metros, ofrece hasta 322 kilómetros WLTP de autonomía combinada con la batería de 43,2 kWh y alcanza los 156 CV en la versión Comfort.

Es precisamente esa combinación entre tamaño urbano y precio contenido la que ha convertido al Dolphin Surf en uno de los eléctricos más interesantes de su categoría, enfrentándolo directamente a propuestas como el Hyundai Inster. Ambos modelos compiten alrededor de la barrera de los 20.000 euros.

BYD Great Seagull | BYD

La incógnita es qué hará BYD en Europa

Y aquí está la parte importante. BYD todavía no ha confirmado que este Great Seagull vaya a sustituir al Dolphin Surf europeo. En China incluso se plantea la posibilidad de que conviva con el Seagull actual ocupando una posición inmediatamente superior.

Eso tendría bastante sentido viendo sus dimensiones. Con 4,20 metros deja de ser un pequeño urbano puro y empieza a acercarse al terreno de modelos como el nuevo BYD Dolphin G DM-i, que mide 4,16 metros.

Lo que parece claro es que BYD quiere seguir ampliando la fórmula de sus coches eléctricos asequibles: más espacio, cinco plazas, más potencia y una batería capaz de ofrecer una autonomía superior. Si además consigue mantener el precio cerca del actual Dolphin Surf, podría convertirse en uno de los eléctricos pequeños más interesantes del mercado europeo.