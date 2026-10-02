Se retrasa el despegue (literal) del nuevo Tesla Roadster: tendremos que esperar dos semanas más para ver volar al coche de Elon Musk

El nuevo Tesla Roadster lleva tanto tiempo acumulando retrasos que uno más casi podría pasar desapercibido. Pero esta vez hay una diferencia importante: el motivo parece estar directamente relacionado con una de las mayores locuras prometidas por Elon Musk para su deportivo eléctrico. Tesla quiere hacer una demostración al aire libre y las condiciones meteorológicas no acompañan.

La presentación estaba prevista para este 1 de octubre, pero Tesla ha decidido aplazarla oficialmente hasta el próximo 15 de octubre. La compañía asegura que ha estado siguiendo las previsiones junto a meteorólogos locales y que las condiciones previstas obligan a cambiar la fecha.

Puede parecer anecdótico, pero tiene bastante sentido teniendo en cuenta lo que esperamos ver. Porque el nuevo Tesla Roadster no pretende limitarse a ser un deportivo eléctrico extremadamente rápido. Elon Musk lleva años insinuando que será capaz de hacer algo bastante más espectacular.

Tesla Roadster | Tesla

El Tesla Roadster quiere despegar del suelo

La gran protagonista de esta presentación debería ser precisamente la tecnología desarrollada junto a SpaceX. Musk lleva años hablando de un denominado SpaceX Package, un sistema que utilizaría propulsores de gas frío para mejorar las prestaciones del coche.

Pero las últimas informaciones apuntan a que Tesla quiere llevar esta idea mucho más lejos y demostrar que el Roadster puede separarse del suelo durante unos instantes. No estamos hablando de un coche volador convencional ni de un vehículo diseñado para desplazarse por el aire, sino de una demostración en la que los propulsores permitirían al deportivo elevarse.

Eso explicaría por qué Tesla insiste en que el evento tiene que celebrarse necesariamente al aire libre. La demostración se ha relacionado con las instalaciones de pruebas de SpaceX en McGregor, Texas, cerca de Waco. La previsión meteorológica incluía lluvia, tormentas y fuertes rachas de viento, una combinación bastante poco apropiada para enseñar al mundo un coche impulsado por un sistema derivado de tecnología aeroespacial.

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Un coche presentado en 2017 que todavía seguimos esperando

Lo curioso es que esperar dos semanas más parece poca cosa si tenemos en cuenta la historia del Roadster. Tesla enseñó el prototipo de esta segunda generación en noviembre de 2017 y entonces hablaba de comenzar su producción en 2020.

Han pasado casi nueve años desde aquella presentación y los retrasos del Tesla Roadster se han sucedido prácticamente desde entonces. Incluso durante 2026 la fecha de su nueva demostración ha ido cambiando varias veces.

Mientras tanto, también han aumentado las expectativas. El Roadster presentado originalmente ya prometía prestaciones descomunales: Tesla hablaba de una aceleración de 0 a 60 mph —96 km/h— en 1,9 segundos y una autonomía cercana a los 1.000 kilómetros. Sin embargo, Musk ha sugerido posteriormente cifras todavía más extremas gracias a la colaboración con SpaceX.

Por eso el evento del 15 de octubre puede ser mucho más importante que una simple actualización estética. Tesla tendrá que demostrar cuánto queda realmente del Roadster que conocimos en 2017 y cuánto ha cambiado después de casi una década de desarrollo.

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Esta vez Tesla solo pide dos semanas más

Después de tantos años, el nuevo aplazamiento tiene incluso algo de ironía. El coche que Elon Musk lleva tiempo insinuando que será capaz de volar no puede presentarse precisamente porque hace mal tiempo.

Si no vuelve a cambiar el calendario, tendremos que esperar hasta el 15 de octubre de 2026 para descubrir hasta dónde ha llevado Tesla su deportivo más radical. Y, sobre todo, para comprobar si después de casi nueve años de promesas el Roadster realmente consigue hacer algo que ningún Tesla de producción ha hecho hasta ahora: despegar.