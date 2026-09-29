Volkswagen ha convertido su eléctrico de 4 metros en una pequeña furgoneta: tiene 1.200 litros y hasta 454 km de autonomía

Durante años fue bastante habitual encontrarse pequeños utilitarios convertidos en vehículos comerciales. Coches sencillos, baratos y fáciles de aparcar que perdían las plazas traseras para ganar un gran espacio en el que transportar herramientas, paquetes o mercancía. Ahora Volkswagen quiere recuperar esa filosofía aprovechando precisamente uno de sus coches eléctricos más pequeños.

El nuevo Volkswagen ID. Polo ya tiene una transformación comercial que prácticamente lo convierte en una pequeña furgoneta eléctrica. Y lo más llamativo es que lo consigue manteniendo sus dimensiones de utilitario, con poco más de cuatro metros de longitud, pero ofreciendo alrededor de 1.200 litros de capacidad de carga.

Volkswagen ID Polo toCargo Concept | Volkswagen Holanda

El Volkswagen ID. Polo también puede ser una pequeña furgoneta

La transformación recibe el nombre de ID. Polo toCargo y, al menos inicialmente, no es una variante que Volkswagen vaya a comercializar de manera generalizada en toda Europa. El proyecto ha sido desarrollado para Países Bajos a partir del nuevo ID. Polo.

La receta parece sencilla, pero está bastante bien aprovechada. Tras los dos asientos delanteros se instala una mampara que separa a los ocupantes de la mercancía y la zona posterior pasa a convertirse en una superficie de carga prácticamente plana.

Lo curioso es que los asientos traseros no desaparecen. Permanecen instalados en el coche, aunque plegados y ocultos debajo de una plataforma que crea el nuevo suelo del compartimento de carga.

De esta manera, el ID. Polo ofrece aproximadamente 1,33 metros de profundidad y un metro de anchura para transportar herramientas, cajas o pequeños pedidos, además de disponer de un compartimento adicional bajo el propio suelo.

El volumen disponible ronda así los 1.200 litros. Es una cifra especialmente llamativa teniendo en cuenta que estamos hablando de un coche de apenas 4,05 metros de longitud.

Volkswagen ID Polo toCargo Concept | Volkswagen Holanda

El ID. Polo ya era sorprendentemente grande por dentro

En realidad, Volkswagen parte de una base especialmente favorable para realizar esta transformación. La arquitectura eléctrica MEB+ permite aprovechar mejor el espacio disponible que en el Polo de combustión.

El ID. Polo convencional dispone de 441 litros de maletero con sus cinco plazas disponibles, frente a los 351 litros del Polo tradicional. Si abatimos los respaldos traseros, el volumen aumenta hasta aproximadamente 1.240 litros.

Es precisamente ese espacio el que aprovecha esta transformación profesional, aunque creando una superficie plana y separada del conductor, mucho más útil para trabajar a diario.

Volkswagen ID Polo toCargo Concept | Volkswagen Holanda

Hasta 454 kilómetros de autonomía

Convertirlo en un vehículo comercial tampoco obliga a renunciar a las diferentes configuraciones mecánicas del ID. Polo.

La gama eléctrica utiliza dos baterías. Las versiones de acceso cuentan con una batería de 37 kWh netos y pueden asociarse a motores de 85 kW —116 CV— o 99 kW —135 CV—. En esta configuración, el Volkswagen puede recorrer hasta aproximadamente 334 kilómetros WLTP.

Por encima se encuentra la batería de 52 kWh netos, asociada al motor eléctrico de 155 kW, equivalentes a 211 CV. Con ella, el ID. Polo puede llegar hasta los 454 kilómetros de autonomía homologada.

Las cifras resultan especialmente interesantes para un vehículo destinado a profesionales que desarrollen buena parte de su jornada en ciudad, donde un coche de estas dimensiones puede resultar considerablemente más manejable que una furgoneta convencional.

Volkswagen ID Polo toCargo Concept | Volkswagen Holanda

Puede recuperar buena parte de la batería en menos de media hora

También cambian las prestaciones de carga dependiendo de la batería escogida. Las versiones de 37 kWh admiten alrededor de 88 kW de potencia máxima en corriente continua, mientras que la batería de 52 kWh puede alcanzar los 105 kW.

Volkswagen anuncia tiempos aproximados de entre 23 y 24 minutos para pasar del 10 al 80 % de batería.

En un vehículo profesional, esa característica puede terminar siendo incluso más importante que disponer de una batería enorme. Una parada durante la jornada podría permitir recuperar una parte considerable de la autonomía sin tener que utilizar una furgoneta mucho más pesada y voluminosa.

Volkswagen ID Polo toCargo Concept | Volkswagen Holanda

Una alternativa a la típica furgoneta de reparto

El planteamiento tiene sentido especialmente para determinados profesionales. Un técnico de mantenimiento, un instalador, un comercial o una pequeña empresa de reparto quizá no necesiten una furgoneta de gran tamaño para transportar unos pocos paquetes o herramientas.

En esos casos, un vehículo de cuatro metros puede resultar más sencillo de conducir, aparcar y mover por zonas urbanas, pero continuar ofreciendo un espacio de carga considerable.

Y Volkswagen podría seguir explorando esta fórmula. El futuro ID. Cross también está relacionado con una transformación comercial de filosofía similar, lo que abre la puerta a que algunos de los eléctricos pequeños de la compañía terminen desempeñando funciones que tradicionalmente habían quedado reservadas a las furgonetas.

Por ahora, el ID. Polo toCargo está ligado al mercado neerlandés, así que no existe confirmación de que vaya a comercializarse en España. Pero demuestra algo interesante: con 1.200 litros de espacio detrás de los asientos delanteros y hasta 454 kilómetros de autonomía, un utilitario eléctrico puede convertirse en una herramienta de trabajo bastante más seria de lo que sus cuatro metros de longitud podrían hacer pensar.