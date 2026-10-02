Si llevas gafas y conduces en España, la DGT te multará con 200 € si no tienes este detalle en cuenta

Para conducir con total seguridad es imprescindible contar con una visión correcta al volante. Muchos conductores desconocen la normativa exacta respecto al uso de corrección visual y sus sanciones.

¡Atención! Si necesitas gafas para conducir y no prestas atención a tu carné, podrías recibir una multa de 200 euros. Existe una gran duda sobre si es obligatorio llevar un par de gafas de repuesto en el coche.

La respuesta es no: hace años sí se exigía, pero la norma se eliminó al popularizarse las lentillas. Por lo tanto, no llevar unas gafas de repuesto en la guantera ya no es motivo de sanción.

Sin embargo, si tu agudeza visual binocular no llega al mínimo legal de 0,5, debes llevar la corrección correspondiente. En tu permiso de conducir aparecerá el código 01, que especifica el tipo de ayuda visual que debes utilizar.

El código 01.01 indica gafas, el 01.02 exige lentillas y el 01.06 permite cualquiera de las dos opciones. El Reglamento General de Conductores obliga a cumplir estrictamente estas restricciones reflejadas en tu documento.

Si circulas sin la corrección asignada, la multa asciende a 200 euros, aunque no perderás puntos del carné. Revisa las anotaciones de tu carné antes de conducir para evitar sorpresas desagradables en la carretera.