Después del casco, el seguro y el registro, ahora piden un carnet de conducir para usar un patinete eléctrico

Los patinetes eléctricos se han convertido definitivamente en un vehículo más de nuestras ciudades y, con ello, también han empezado a acumular obligaciones. Registro en la DGT, seguro obligatorio y, desde el próximo 1 de octubre, nuevas exigencias como una edad mínima de 15 años o el uso obligatorio del casco. Pero las autoescuelas creen que todavía falta una medida más.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha pedido que los usuarios de vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes eléctricos, tengan que recibir formación antes de poder circular. Y no hablan únicamente de aprender algunas normas básicas: su propuesta contempla formación teórica y también práctica.

Eso sí, conviene aclararlo desde el principio: actualmente no existe ningún carné específico, curso obligatorio ni examen para conducir un patinete eléctrico en España. Estamos ante una petición de las autoescuelas a las administraciones, no ante una nueva obligación aprobada por la DGT.

Las nuevas normativas referentes a los patinetes entran en vigor en enero | Unsplash

Las autoescuelas quieren que aprendas antes de subirte a un patinete

El argumento de CNAE es bastante sencillo. Una persona puede comprar actualmente un patinete eléctrico y comenzar a utilizarlo sin haber demostrado previamente que conoce las normas de circulación, a pesar de que comparte las calles con coches, motocicletas, bicicletas, peatones y otros usuarios vulnerables.

Por eso, la Confederación reclama que exista una formación previa específica que permita conocer las normas y, sobre todo, comprender mejor los riesgos asociados a estos vehículos.

Según CNAE, la seguridad vial no debería depender únicamente de vigilar a los usuarios y sancionarlos cuando ya han cometido una infracción. La formación debería producirse antes. La organización se ha ofrecido incluso a colaborar con la Dirección General de Tráfico y con las administraciones para desarrollar estos programas.

Entre las cuestiones que podrían formar parte de esa enseñanza estarían las prioridades de paso, la señalización, las normas de circulación, las maniobras de riesgo o la convivencia con el resto de vehículos.

Un patinete eléctrico provoca un incendio en una vivienda mientras se cargaba en Valencia | Un patinete eléctrico provoca un incendio en una vivienda mientras se cargaba en Valencia

Los patinetes cada vez se parecen más a cualquier otro vehículo

La propuesta llega precisamente en un momento en el que utilizar un patinete eléctrico está dejando de ser tan sencillo como comprarlo y empezar a circular.

Desde 2026, los VMP deben estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos de la DGT y contar con su correspondiente identificación, un trámite necesario además para disponer del seguro obligatorio. Puedes consultar cómo funciona el registro y el seguro obligatorio de los patinetes eléctricos.

Y la regulación da otro salto importante el 1 de octubre de 2026. A partir de entonces se fija en 15 años la edad mínima para poder utilizar estos vehículos y se generaliza la obligación de llevar casco, entre otros cambios.

En Centímetros Cúbicos ya hemos repasado todo lo que cambia para los usuarios de patinetes a partir del 1 de octubre.

Patinetes en estación de Atocha | Agencia

¿Habrá que sacarse un carné para conducir un patinete?

Por ahora, no. Y ni siquiera sabemos si una hipotética formación obligatoria acabaría convirtiéndose en algo parecido a un permiso de conducir.

CNAE no ha establecido públicamente una duración concreta para estos cursos ni ha planteado que sea necesario superar un examen para obtener una licencia. Lo que reclama es que el usuario reciba formación teórica y práctica antes de comenzar a circular.

Tampoco existe a día de hoy un calendario oficial de la DGT para implantar una medida de este tipo. Por tanto, hablar ya de un nuevo "carné para patinetes eléctricos" sería adelantarse a los acontecimientos.

Lo que sí demuestra esta propuesta es hacia dónde está evolucionando la regulación. Los patinetes han pasado en muy pocos años de encontrarse prácticamente en un vacío normativo a contar con límites técnicos, registro, identificación, seguro obligatorio, restricciones de circulación y nuevas exigencias para sus usuarios.

Y ahora las autoescuelas plantean el siguiente paso: que antes de ponerse al manillar no solo sea necesario cumplir los requisitos administrativos, sino también demostrar, o al menos recibir, unos conocimientos mínimos para circular con seguridad.