La batalla de los 20.000 euros entre los coches eléctricos ya tiene un ganador claro

El Hyundai Inster y el BYD Dolphin Surf se han convertido en las referencias del mercado de eléctricos urbanos por una razón sencilla: ofrecen equilibrio entre precio y prestaciones sin pedir sacrificios absurdos. El Inster parte desde 20.130 euros y el Dolphin Surf desde 19.990 euros, precios prácticamente idénticos que obligan a comparar qué ofrece cada uno. La pregunta es si prefieres más potencia o más autonomía, porque ahí es donde se marca la diferencia entre dos propuestas que apuntan a públicos ligeramente distintos.

Potencia china contra autonomía coreana

El BYD Dolphin Surf destaca claramente por su potencia, porque la versión superior ofrece 156 CV con un par máximo de 220 Nm que le proporciona una respuesta más viva al acelerador y mayor dinamismo en adelantamientos. En comparación, el Hyundai Inster desarrolla 115 CV y 147 Nm en su versión más potente, unas cifras más moderadas que se traducen en un enfoque más eficiente que deportivo, así que si lo tuyo es arrancar con ganas en cada semáforo el BYD te va a gustar más.

BYD Dolphin Surf | Centímetros Cúbicos

La aceleración de 0 a 100 km/h también favorece ligeramente al Dolphin Surf, con cifras alrededor de 11,1 segundos frente a tiempos similares o algo superiores en el Inster según las mediciones externas. El BYD presenta una carrocería algo más grande en conjunto con una longitud de 3,99 metros, frente a los 3,83 metros del Hyundai, y esta mayor longitud se traduce en un aprovechamiento interior ligeramente superior especialmente en el maletero que alcanza 308 litros frente a los 280 litros del Inster.

Sin embargo, en materia de energía almacenada y alcance el Hyundai Inster toma la delantera con una batería de 49 kWh que le permite homologar hasta 370 km de autonomía WLTP, mientras que el BYD Dolphin Surf se ofrece con una batería de 43,2 kWh que alcanza 310 km WLTP en su versión de 156 CV. Estas cifras colocan al Inster como opción más adecuada para quienes priorizan autonomía real en trayectos diarios y viajes periurbanos, porque esos 60 kilómetros extra de diferencia pueden significar una recarga menos a la semana si haces muchos kilómetros.

Hyundai Inster | Hyundai

La carga rápida separa a los contendientes

En la recarga en corriente continua el Inster se beneficia de una potencia máxima superior de hasta 120 kW en estaciones de carga rápida, lo que permite recuperar energía con mayor rapidez en comparación con el Dolphin Surf que en su versión de batería grande admite hasta 85 kW. Según pruebas de terceros, la carga del 20% al 80% puede oscilar en torno a 25-30 minutos en ambos modelos, aunque la mayor potencia de carga del Inster generalmente se traduce en tiempos más cortos en condiciones reales.

El consumo energético es un factor crítico para la eficiencia global del vehículo, y datos de análisis independientes sitúan el Inster con consumos en torno a 15,1-15,3 kWh cada 100 km en entornos mixtos. El Dolphin Surf se mueve entre 15,5-16 kWh cada 100 km en circunstancias similares, así que el coreano consigue un mejor equilibrio entre batería, eficiencia y autonomía que favorece el uso diario con menos recargas frecuentes.

Estos consumos reflejan que aunque ambos eléctricos son competitivos, el Inster logra exprimir mejor cada kWh de su batería gracias a una gestión energética más refinada. Total que si haces muchos kilómetros diarios y te preocupa pasar por el cargador cada dos por tres, el Hyundai te dará más tranquilidad mental que el BYD, porque esos 60 kilómetros extra de autonomía real marcan la diferencia entre cargar dos veces por semana o tres.

BYD Dolphin Surf | Centímetros Cúbicos

El precio casi idéntico te obliga a mirar otras cosas

En equipamiento ambos modelos incorporan características modernas habituales en eléctricos urbanos actuales, porque el BYD Dolphin Surf destaca por incluir de serie opciones como Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, cámara trasera, sensores de aparcamiento y control de crucero adaptativo. El Hyundai Inster ofrece sistemas de seguridad activa avanzados como frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, monitorización del estado del conductor y pantallas digitales de 10,3 pulgadas para instrumentación y sistema multimedia.

La garantía es otro elemento a considerar que puede inclinar la balanza, porque BYD ofrece 6 años de cobertura frente a 5 años sin límite de kilometraje del Inster. Ese año extra de garantía puede influir en la decisión de compra para usuarios que valoran la tranquilidad a largo plazo, aunque la red de talleres de Hyundai en España es mucho más extensa que la de BYD por el momento.

En las configuraciones con batería menor de 30 kWh, el Dolphin Surf reduce la autonomía a solo 220 km WLTP, lo que refleja la diversidad de opciones que propone BYD para diferentes usuarios con distintos presupuestos. Esta versión más barata puede tener sentido para quien solo hace trayectos urbanos muy cortos y quiere gastarse lo mínimo posible, pero para la mayoría de gente la versión de 43,2 kWh es la opción más equilibrada aunque cueste algo más.

Hyundai Inster | Hyundai

La conclusión es que el Hyundai Inster se presenta como una opción más equilibrada con mayor autonomía, eficiencia y capacidad de carga rápida que lo hace ideal para quienes priorizan viajes diarios más largos y menor dependencia de recarga constante. El BYD Dolphin Surf ofrece una propuesta más potente y dinámica con un precio ligeramente inferior, apto para conductores urbanos que valoran prestaciones y equipamiento tecnológico pero que no necesitan hacer muchos kilómetros diarios. Si tuvieras que elegir entre uno u otro, pregúntate primero cuántos kilómetros haces al día y con qué frecuencia podrías cargar, porque esa respuesta te dirá cuál de los dos se adapta mejor a tu vida real sin arrepentimientos posteriores.