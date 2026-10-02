El coche eléctrico barato de BYD corrige su mayor defecto: ahora tiene 5 plazas, 322 km de autonomía y cuesta desde 16.455 euros

El BYD Dolphin Surf llegó a España con muchos argumentos para convertirse en uno de los eléctricos urbanos más interesantes del mercado: mide menos de cuatro metros, ofrece hasta 322 kilómetros de autonomía y tiene un precio relativamente asequible. Pero tenía una limitación importante para aquellos que pretendiesen utilizarlo como único coche de casa: solo estaba homologado para cuatro pasajeros.

BYD acaba de solucionar precisamente ese problema. El Dolphin Surf se actualiza con su Model Year 2026 y estrena por primera vez versiones de cinco plazas, manteniendo exactamente las mismas dimensiones exteriores y un maletero de 308 litros.

BYD Dolphin Surf | Centímetros Cúbicos

Un coche de 3,99 metros que ahora tiene cinco plazas

La nueva configuración está disponible en los acabados Boost y Comfort. La versión básica Active seguirá siendo de cuatro plazas, mientras que durante los próximos meses BYD comercializará simultáneamente variantes de cuatro y cinco asientos.

La diferencia de precio tampoco es demasiado elevada. Elegir cinco plazas cuesta 350 euros adicionales. El Dolphin Surf Boost de cinco plazas tiene un precio recomendado de 24.490 euros, mientras que el Comfort de cinco plazas asciende hasta los 26.990 euros.

Aplicando las campañas anunciadas por la marca, financiación, CAE y las ayudas contempladas por BYD, sus precios promocionados pueden bajar respectivamente hasta 16.455 y 18.955 euros.

Es una modificación especialmente interesante porque el Dolphin Surf sigue midiendo solo 3,99 metros de longitud. La segunda fila incorpora ahora tres reposacabezas independientes y el maletero mantiene sus 308 litros de capacidad.

Este modelo ya se había convertido en uno de los eléctricos urbanos más interesantes por tamaño y precio. De hecho, ya hemos podido conocer de cerca al BYD Dolphin Surf y comprobar los secretos de su éxito.

BYD Dolphin Surf | Centímetros Cúbicos

Más tecnología, pero los mismos motores y baterías

BYD también ha aprovechado esta actualización para revisar el interior. Todas las versiones incorporan ahora climatizador automático, dos conexiones USB-C delanteras y un nuevo volante. Además, el selector del cambio abandona la consola central y pasa a situarse en la columna de dirección.

En el acabado Comfort hay cambios todavía más importantes. La pantalla central crece hasta las 12,8 pulgadas e incorpora servicios de Google, incluyendo Google Maps, Asistente de Google y acceso a aplicaciones mediante Google Play. La instrumentación digital también aumenta hasta las 8,8 pulgadas.

Las versiones Boost y Comfort añaden volante calefactable, mientras que el Boost estrena también asientos delanteros calefactables. El Active recibe incluso llantas de aleación de 16 pulgadas en sustitución de las anteriores ruedas de acero de 15 pulgadas.

BYD Dolphin Surf | BYD

Hasta 322 kilómetros de autonomía

Lo que no cambia está bajo la carrocería. La versión Active utiliza una batería Blade de 30 kWh junto a un motor de 88 CV y homologa 220 kilómetros de autonomía WLTP.

El Boost mantiene esos 88 CV, pero utiliza una batería de 43,2 kWh y alcanza los 322 kilómetros de autonomía WLTP, convirtiéndose en la versión que más lejos puede llegar con una carga.

Por encima aparece el Comfort, que combina esa misma batería de 43,2 kWh con un motor de 156 CV y 220 Nm. En este caso homologa 310 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos.

Es precisamente esa combinación de tamaño, precio y prestaciones la que ha colocado al pequeño BYD frente a alternativas de mayor tradición en Europa. Ya analizamos, por ejemplo, qué ofrece el Dolphin Surf frente a otros eléctricos pequeños que rondan los 20.000 euros.

Con esta actualización BYD no ha intentado reinventar el Dolphin Surf. Ha hecho algo posiblemente más útil: mantener sus motores, baterías y dimensiones y corregir una de sus principales limitaciones. Sigue siendo un eléctrico de apenas cuatro metros, pero ahora puede transportar legalmente a cinco personas.